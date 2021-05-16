Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом

Ломоносов, 16 мая. Застолье в садоводстве Ломоносовского района Ленинградской области обернулось трагедией. Убийца пытался спасти раненого и сам вызвал скорую и полицию.

Преступление произошло в одном из домов в СНТ «Красногорское» Виллозского сельского поселения. Мужчины поссорились во время застолья. В итоге гость схватился за нож и нанес хозяину смертельные удары. Когда пьяный агрессор опомнился, то было уже поздно. Он сам вызвал полицию и скорую, но медики лишь констатировали смерть 53-летнего мужчины.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Предполагаемый преступник задержан. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Полиция расследует похожее преступление в Петербурге, которое произошло во время застолья, сообщал ФАН. Житель Северной столицы пригласил к себе малознакомого мужчину и убил его напильником.