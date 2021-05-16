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новостей
16:02
Наука
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
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Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
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Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников

Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 16 мая. Телеведущая Ксения Бородина призналась, что ее шокировали комментарии пользователей Сети, которые назвали «красивым» казанского стрелка, напавшего на детей и учителей в школе.

Звезда «Дома-2» написала большой пост в Instagram-аккаунте, в котором обратилась к тем, кто романтизирует образ преступников. По словам Бородиной, ее просто шокировало, что ряд пользователей Сети кинулся защищать стрелка, убившего невинных детей в гимназии №175 города Казани. Преступника называют «красивым» и даже делают с ним ролики под песню «Краш» Клавы Коки.

«Убийца невиновных детей — краш? Дожили. Я в полнейшем шоке от соцсетей и некоторых представителей молодежи, которые сейчас в них живут. Вы называете человека красивым, списываете с него убийства и чуть ли не боготворите?» — возмутилась Ксения Бородина.

По мнению телеведущей, большинство людей, которые пишут подобные комментарии, просто не осознают весь ужас произошедшего. Звезда «Дома-2» считает, что многие перепутали реальность с голливудскими фильмами, где зачастую можно увидеть злодеев-красавчиков.

«Запомните, таким людям нет оправдания. Как и нет оправдания таким комментариям и владельцам фан-аккаунтов в TikTok, где висят подобные видео. Каждого лайкнувшего и написавшего комментарий — в клетку, один на один с «красавчиком»», — эмоционально заявила Бородина.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла утром 11 мая. Вооруженный дробовиком 19-летний Ильназ Галявиев вошел в здание и открыл огонь по школьникам и учителям. Во время нападения погибли девять человек, пострадали 25, среди которых 23 — госпитализированы. Недавно в Сети появилась полная аудиозапись происходящего в учебном заведении в тот страшный день.

казань стрелок бородина
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