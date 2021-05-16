Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников

Москва, 16 мая. Телеведущая Ксения Бородина призналась, что ее шокировали комментарии пользователей Сети, которые назвали «красивым» казанского стрелка, напавшего на детей и учителей в школе.

Звезда «Дома-2» написала большой пост в Instagram-аккаунте, в котором обратилась к тем, кто романтизирует образ преступников. По словам Бородиной, ее просто шокировало, что ряд пользователей Сети кинулся защищать стрелка, убившего невинных детей в гимназии №175 города Казани. Преступника называют «красивым» и даже делают с ним ролики под песню «Краш» Клавы Коки.

«Убийца невиновных детей — краш? Дожили. Я в полнейшем шоке от соцсетей и некоторых представителей молодежи, которые сейчас в них живут. Вы называете человека красивым, списываете с него убийства и чуть ли не боготворите?» — возмутилась Ксения Бородина.

По мнению телеведущей, большинство людей, которые пишут подобные комментарии, просто не осознают весь ужас произошедшего. Звезда «Дома-2» считает, что многие перепутали реальность с голливудскими фильмами, где зачастую можно увидеть злодеев-красавчиков.

«Запомните, таким людям нет оправдания. Как и нет оправдания таким комментариям и владельцам фан-аккаунтов в TikTok, где висят подобные видео. Каждого лайкнувшего и написавшего комментарий — в клетку, один на один с «красавчиком»», — эмоционально заявила Бородина.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла утром 11 мая. Вооруженный дробовиком 19-летний Ильназ Галявиев вошел в здание и открыл огонь по школьникам и учителям. Во время нападения погибли девять человек, пострадали 25, среди которых 23 — госпитализированы. Недавно в Сети появилась полная аудиозапись происходящего в учебном заведении в тот страшный день.