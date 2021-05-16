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новостей
16:02
Наука
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
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Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России

Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
pixabay.com

Москва, 16 мая. Центры профилактики клещевых инфекций необходимо создать в России. Люди часто не подозревают, что после вакцинации от энцефалита можно подцепить от кровососущего опасную болезнь.

Соответствующую позицию озвучил энтомолог Вадим Марьинский. Роспотребнадзор предупредил россиян об активации клещей, которые могут поджидать не только в лесу, но и на приусадебных участках. Случаи укусов зарегистрированы во многих российских субъектах. Кровососущие насекомые представляют опасность, поскольку считаются переносчиками различных инфекционных заболеваний.

«Как только снежный покров сошел, земля обсохла и начались устойчивые плюсовые температуры, они тут же начинают вылезать в поисках жертв. Продолжается этот пик активности до первой половины июня», — цитирует «ПолитЭксперт» слова энтомолога.

По словам Марьинского, на ухоженных приусадебных участках, где постоянно косят траву, вероятность встретить паукообразное не велика. Специалист отметил необходимость создания центров профилактики клещевых инфекций по всей России. Он предупредил, что самыми распространенными и опасными заболеваниями, которые переносит насекомое, являются клещевой энцефалит и бактериальный боррелиоз, также известный как болезнь Лайма.

Эпидемиолог Александр Шапарь ранее напомнил гражданам о важных мерах по защите от клещей. В первую очередь лучше отдавать предпочтение одежде светлых тонов, поскольку на этом фоне насекомое более заметно.

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