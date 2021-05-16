Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России

Москва, 16 мая. Центры профилактики клещевых инфекций необходимо создать в России. Люди часто не подозревают, что после вакцинации от энцефалита можно подцепить от кровососущего опасную болезнь.

Соответствующую позицию озвучил энтомолог Вадим Марьинский. Роспотребнадзор предупредил россиян об активации клещей, которые могут поджидать не только в лесу, но и на приусадебных участках. Случаи укусов зарегистрированы во многих российских субъектах. Кровососущие насекомые представляют опасность, поскольку считаются переносчиками различных инфекционных заболеваний.

«Как только снежный покров сошел, земля обсохла и начались устойчивые плюсовые температуры, они тут же начинают вылезать в поисках жертв. Продолжается этот пик активности до первой половины июня», — цитирует «ПолитЭксперт» слова энтомолога.

По словам Марьинского, на ухоженных приусадебных участках, где постоянно косят траву, вероятность встретить паукообразное не велика. Специалист отметил необходимость создания центров профилактики клещевых инфекций по всей России. Он предупредил, что самыми распространенными и опасными заболеваниями, которые переносит насекомое, являются клещевой энцефалит и бактериальный боррелиоз, также известный как болезнь Лайма.

Эпидемиолог Александр Шапарь ранее напомнил гражданам о важных мерах по защите от клещей. В первую очередь лучше отдавать предпочтение одежде светлых тонов, поскольку на этом фоне насекомое более заметно.