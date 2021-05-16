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новостей
16:02
Наука
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
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Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
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Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре

Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
Global Look Press  /  Fernando Souza

Кито, 16 мая. Община индейцев из эквадорской Амазонии заблокировала доступ к одному из основных нефтяных месторождений государственной нефтяной компании Petroecuador с целью заставить компанию выплатить компенсации. Действия коренных жителей вынудили компанию прибегнуть к помощи армии. Об этом сообщается на официальном сайте Petroecuador.

Представители Petroecuador заявили, что протесты коренного населения заблокировали поставки, необходимые для поддержания функционирования на блоке нефтепереработки №12 в провинции Орельяна, где производится 28,5 тысяч баррелей нефти в сутки. В данной зоне также находятся два других завода по переработке сырой нефти.

Компания обратилась к вооруженным силам для того, чтобы доставить по воздуху необходимые предметы снабжения, а также часть персонала.

«Компания запросила материально-техническую поддержку у вооруженных сил для замены технического персонала, доставки продовольствия и сырья для того, чтобы поддержать функционирование нефтяного месторождения без экономических потерь для страны», — написано в пресс-релизе Petroecuador.

Коренные жители Эль-Эден с 10 мая требуют возобновления соглашения, которое предусматривает получение компенсации от компании Petroecuador. По словам индейцев, они имеют право на получение компенсации, так как они проживают в сфере влияния нефтяного месторождения.

Представители Petroecuador отметили, что обращались к членам общины индейцев для подписания соглашения, однако на данный момент они пока не достигли консенсуса. 13 мая представители нефтяной компании сообщили, что общий объем производства был увеличен до 400 тысяч баррелей в день в результате осуществления глубоководного бурения.

нефть эквадор индейцы
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