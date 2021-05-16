Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре

Кито, 16 мая. Община индейцев из эквадорской Амазонии заблокировала доступ к одному из основных нефтяных месторождений государственной нефтяной компании Petroecuador с целью заставить компанию выплатить компенсации. Действия коренных жителей вынудили компанию прибегнуть к помощи армии. Об этом сообщается на официальном сайте Petroecuador.

Fuerzas Armadas brindarán apoyo a Petroecuador para la continuidad operativa del Bloque 12https://t.co/2P1MInl2ik — Sala de Prensa Ecuador (@SalaDePrensaEc) May 16, 2021

Представители Petroecuador заявили, что протесты коренного населения заблокировали поставки, необходимые для поддержания функционирования на блоке нефтепереработки №12 в провинции Орельяна, где производится 28,5 тысяч баррелей нефти в сутки. В данной зоне также находятся два других завода по переработке сырой нефти.

Компания обратилась к вооруженным силам для того, чтобы доставить по воздуху необходимые предметы снабжения, а также часть персонала.

«Компания запросила материально-техническую поддержку у вооруженных сил для замены технического персонала, доставки продовольствия и сырья для того, чтобы поддержать функционирование нефтяного месторождения без экономических потерь для страны», — написано в пресс-релизе Petroecuador.

Коренные жители Эль-Эден с 10 мая требуют возобновления соглашения, которое предусматривает получение компенсации от компании Petroecuador. По словам индейцев, они имеют право на получение компенсации, так как они проживают в сфере влияния нефтяного месторождения.

Представители Petroecuador отметили, что обращались к членам общины индейцев для подписания соглашения, однако на данный момент они пока не достигли консенсуса. 13 мая представители нефтяной компании сообщили, что общий объем производства был увеличен до 400 тысяч баррелей в день в результате осуществления глубоководного бурения.