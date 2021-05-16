Тимати выгнал сразу двух участниц из шоу «Холостяк»

Москва, 16 мая. Известный рэпер Тимати с первого выпуска «Холостяка» стал пренебрегать установленными правилами проекта. В очередной серии музыкант попрощался сразу с двумя участницами шоу.

Восьмой сезон «Холостяка», в котором красавицы борются за сердце Тимати, выходит на финишную прямую. В десятом выпуске фаворитка рэпера Алиса Грабовая не смогла прилететь в Москву из Дубая. У девушки возникли проблемы с визой, поэтому она принялась в срочном порядке решать вопросы с документами. Тимати успокоил участницу и, в свою очередь, подарил ей розу онлайн.

Попрощаться на этот раз музыкант решил сразу с двумя красавицами. Первой стала Кристина Романова. На церемонии звездный холостяк поблагодарил девушку за искренность, однако заявил, что отношения с ней продолжать не намерен. После этих слов Романова не смогла сдержать эмоций. В машину, которая увезла ее в аэропорт, она садилась вся в слезах.

Когда на столике осталась одна заветная роза, к Тимати вышла Мария Лобанова. Однако рэпер тут же остановил участницу и заявил, что цветок предназначается для Алисы. Лобанова расплакалась от обиды, а музыкант попытался сгладить ситуацию и нежно попрощался с девушкой.

«Я не ожидала, что покину сегодня проект», — в расстроенных чувствах призналась участница шоу.

В прошлом выпуске модель Екатерина Сафарова, которой приписывают романтические отношения с футболистом Неймаром, неожиданно вернулась в шоу «Холостяк» и включилась в борьбу за сердце рэпера Тимати.