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Тимати выгнал сразу двух участниц из шоу «Холостяк»
Все новости
16 мая 16:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:02
Наука
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
15:09
Шоу-бизнес
Тимати выгнал сразу двух участниц из шоу «Холостяк»
Все новости

Тимати выгнал сразу двух участниц из шоу «Холостяк»

Шоу-бизнес
Тимати выгнал сразу двух участниц из шоу «Холостяк»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 16 мая. Известный рэпер Тимати с первого выпуска «Холостяка» стал пренебрегать установленными правилами проекта. В очередной серии музыкант попрощался сразу с двумя участницами шоу.

Восьмой сезон «Холостяка», в котором красавицы борются за сердце Тимати, выходит на финишную прямую. В десятом выпуске фаворитка рэпера Алиса Грабовая не смогла прилететь в Москву из Дубая. У девушки возникли проблемы с визой, поэтому она принялась в срочном порядке решать вопросы с документами. Тимати успокоил участницу и, в свою очередь, подарил ей розу онлайн.

Попрощаться на этот раз музыкант решил сразу с двумя красавицами. Первой стала Кристина Романова. На церемонии звездный холостяк поблагодарил девушку за искренность, однако заявил, что отношения с ней продолжать не намерен. После этих слов Романова не смогла сдержать эмоций. В машину, которая увезла ее в аэропорт, она садилась вся в слезах.

Когда на столике осталась одна заветная роза, к Тимати вышла Мария Лобанова. Однако рэпер тут же остановил участницу и заявил, что цветок предназначается для Алисы. Лобанова расплакалась от обиды, а музыкант попытался сгладить ситуацию и нежно попрощался с девушкой.

«Я не ожидала, что покину сегодня проект», — в расстроенных чувствах призналась участница шоу.

В прошлом выпуске модель Екатерина Сафарова, которой приписывают романтические отношения с футболистом Неймаром, неожиданно вернулась в шоу «Холостяк» и включилась в борьбу за сердце рэпера Тимати.

тимати отношения холостяк шоу
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