Глава РАН назвал причину падения качества подготовки выпускников вузов в РФ

Москва, 16 мая. Уровень подготовки студентов в вузах России падает. Ситуация связана, в частности, со снижением качества школьного образования.

Сейчас стоит задача повысить «качество студента», рассказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе всероссийского форума «Молодежь и наука». По его словам, в школьном образовании есть ряд серьезных проблем. Одна из них заключается в отсутствии идеологии, строящейся на объединяющий ценностях.

«Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями — тоже большая забота должна быть университетов и РАН», — заявил Сергеев.

Для школьных педагогов проводятся специальные мероприятия по подготовке. Для учителей также проводятся специальные лекции и сборы, рассказал Сергеев во время мероприятия.

Главная задача образования заключается в обучении и воспитании, заметил в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» председатель Общественной палаты Всеволожского района и член Общественной палаты Ленобласти Николай Свирин.