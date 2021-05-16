На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы

Апуре, 16 мая. Боевики из радикальных вооруженных группировок захватили восемь солдат армии Венесуэлы в районе штата Апуре на границе с Колумбией. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопеса заявил, что военные уже установили контакты с похитителями и ведут переговоры.

#Venezuela???????? El Ministerio de Defensa denunció este sábado el secuestro de ocho militares venezolanos durante las operaciones que se libran en el estado #Apure contra grupos irregulares armados colombianos ???? https://t.co/g6tCTNU5RG — teleSUR TV (@teleSURtv) May 15, 2021

Глава Минобороны Венесулы во время своего заявления, которое он сделал из пресс-центра «Симон Боливар» в правительственном дворце Мирафлорес, потребовал от похитителей «сохранить жизни и здоровье» солдат. Он добавил, что группировки используют «трусливые методы» в виде противопехотных мин, «которые приводят к гибели и ранениям».

«В настоящее время установлены контакты с похитителями, мы ведем диалог с целью скорейшего освобождения. Министерство иностранных дел республики координирует свои действия с Международным комитетом Красного Креста в качестве связующего звена при передаче наших братьев», — заявил Лопес.

Генерал подчеркнул, что Венесуэла предпримет все возможное для того, чтобы вернуть солдат на родину.

По данным издания El Tiempo, за похищением стоит так называемый Десятый фронт FARC, а военных захватили еще 23 апреля. Боевики выпустили видео, в котором показали шесть из восьми похищенных солдат, они планируют использовать их при переговорах. По словам военного эксперта Росио Сан Мигеля, венесуэльских военных не похищали с 1997 года.

Venezuela: Frente décimo de las Farc afirma que capturó a 8 militares - https://t.co/bcpJDc6kI7 pic.twitter.com/Te7AbPGSEq — Profesionales Panama (@ProfePanama) May 11, 2021

Ситуация на границе

Столкновения между венесуэльской армией и радикальной фракцией группировки «Революционные Вооруженные силы Колумбии» (FARC) начались 21 марта 2021 года. Причина старта военной операции — незаконное вторжение повстанцев на территорию Боливарианской Республики. Согласно заявлениям Минобороны Венесуэлы, на сегодняшний день в ходе боев были уничтожены более десятка террористов. Еще порядка 30 человек захвачены в плен и ожидают суда.

В результате столкновений более 4 тыс. венесуэльцев вынуждены покинуть приграничные штаты, в которых идут боевые действия. Большая часть людей перешла на территорию Колумбии. Венесуэльские власти заявили, что Колумбия препятствует возвращению беженцев, а ее военные стоят за столкновениями в Апуре. Они также обвинили президента Колумбии Ивана Дуке и командование США в организации этих атак, для того чтобы добиться смены власти в Боливарианской Республике.