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16:02
Наука
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
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Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
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На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы

Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
Global Look Press  /  Boris Vergara / Xinhua

Апуре, 16 мая. Боевики из радикальных вооруженных группировок захватили восемь солдат армии Венесуэлы в районе штата Апуре на границе с Колумбией. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопеса заявил, что военные уже установили контакты с похитителями и ведут переговоры.

Глава Минобороны Венесулы во время своего заявления, которое он сделал из пресс-центра «Симон Боливар» в правительственном дворце Мирафлорес, потребовал от похитителей «сохранить жизни и здоровье» солдат. Он добавил, что группировки используют «трусливые методы» в виде противопехотных мин, «которые приводят к гибели и ранениям».

«В настоящее время установлены контакты с похитителями, мы ведем диалог с целью скорейшего освобождения. Министерство иностранных дел республики координирует свои действия с Международным комитетом Красного Креста в качестве связующего звена при передаче наших братьев», — заявил Лопес.

Генерал подчеркнул, что Венесуэла предпримет все возможное для того, чтобы вернуть солдат на родину.

По данным издания El Tiempo, за похищением стоит так называемый Десятый фронт FARC, а военных захватили еще 23 апреля. Боевики выпустили видео, в котором показали шесть из восьми похищенных солдат, они планируют использовать их при переговорах. По словам военного эксперта Росио Сан Мигеля, венесуэльских военных не похищали с 1997 года.

Ситуация на границе

Столкновения между венесуэльской армией и радикальной фракцией группировки «Революционные Вооруженные силы Колумбии» (FARC) начались 21 марта 2021 года. Причина старта военной операции — незаконное вторжение повстанцев на территорию Боливарианской Республики. Согласно заявлениям Минобороны Венесуэлы, на сегодняшний день в ходе боев были уничтожены более десятка террористов. Еще порядка 30 человек захвачены в плен и ожидают суда.

В результате столкновений более 4 тыс. венесуэльцев вынуждены покинуть приграничные штаты, в которых идут боевые действия. Большая часть людей перешла на территорию Колумбии. Венесуэльские власти заявили, что Колумбия препятствует возвращению беженцев, а ее военные стоят за столкновениями в Апуре. Они также обвинили президента Колумбии Ивана Дуке и командование США в организации этих атак, для того чтобы добиться смены власти в Боливарианской Республике.

боевики венесуэла армия
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