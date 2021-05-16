Новая платформа управления данными заработает до конца года. События дня

Единая платформа национальной системы управления данными заработает до конца года

Правительство РФ утвердило положение о Единой информационной платформе управления данными, она заработает до конца 2021 года. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе кабмина.

«До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Ее основная задача — улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении.

Как отметили в кабмине, речь идет о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Она в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, реестра недвижимости, транспортных средств и Пенсионного фонда. Сведения, которые на данный момент содержатся в этих ресурсах, рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, отметили в кабмине. Кроме того, права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами. В кабмине пояснили, что запуск новой платформы ускорит как обмен информацией между государственными структурами, так и процесс оказания гражданам тех или иных услуг.