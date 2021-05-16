Новая платформа управления данными заработает до конца года. События дня

Единая платформа национальной системы управления данными заработает до конца года
Правительство РФ утвердило положение о Единой информационной платформе управления данными, она заработает до конца 2021 года. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе кабмина.
«До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Ее основная задача — улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении.
Как отметили в кабмине, речь идет о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Она в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, реестра недвижимости, транспортных средств и Пенсионного фонда. Сведения, которые на данный момент содержатся в этих ресурсах, рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, отметили в кабмине. Кроме того, права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами. В кабмине пояснили, что запуск новой платформы ускорит как обмен информацией между государственными структурами, так и процесс оказания гражданам тех или иных услуг.
ВМФ РФ взял на сопровождение вошедший в Черное море британский военный корабль
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Черноморский флот ВМФ РФ следит за патрульным кораблем «Трент» ВМС Великобритании, вошедшим в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Британское судно зашло в Черное море 16 марта. В настоящее время силы и средства Черноморского флота следят за его действиями. Согласно Конвенции Монтре, время нахождения кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, в его акватории ограничено 21 сутками. Напомним, что 11 мая российский Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя ВВС Франции.
Бывшая советница президента США хочет остаться в России
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Бывшая советница президента США Сюзанна Масси рассказала, что хочет стать гражданкой России и остаться в стране. Долгие годы Масси работала в Госдепе США. На Западе ее называют «женщиной, остановившей холодную войну». Сейчас чиновнице 90 лет. Масси напомнила, что много лет посвятила сближению народов США и России.
«Я надеюсь, что все будет хорошо между Байденом и Путиным. Я надеюсь», — сказала Сюзанна Масси.
Также экс-советница американского президента назвала нынешнего главу Белого дома Джо Байдена «очень старым человеком, который все забывает».
Мурашко призвал россиян не ждать третьей волны пандемии и прививаться
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян не ждать третьей волны пандемии, а прививаться.
«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее сообщалась, что в России уже началась третья волна пандемии, вызвавшая рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая наблюдается в последние дни в некоторых регионах страны.