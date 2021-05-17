В Крыму подсчитали, на сколько ежегодно увеличивается ущерб от водной блокады Украины

После воссоединения Крыма с Россией Украина фактически блокировала полуостров. Она перестала поставлять в республику питьевую воду, перекрыв Северо-Крымский канал, электричество, разрушив ЛЭП. Все это — очевидная попытка устроить геноцид жителей Крыма и Севастополя, однако Россия этого не допустила, оперативно решив все проблемы.

Сейчас региональные власти готовят иск против Украины. Ранее первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс сообщил, что ущерб только от водной блокады полуострова составляет почти 1,5 трлн руб.

В министерстве сельского хозяйства Крыма рассказали ФАН, что общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству полуострова в результате прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу, предварительно оценивается в 278 млрд руб.

Для расчета ущерба использовались следующие показатели:

площадь мелиорируемых земель до 2014 года и в настоящее время;

посевная площадь отдельных сельскохозяйственных культур, их урожайность и валовый сбор за период с 2014 по 2021 годы;

средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями за 2014-2020 годы.

Федеральное агентство новостей /

«Республика Крым находится в зоне рискованного земледелия. Собственные ресурсы пресной воды (поверхностный сток и разведанные запасы пресных подземных вод) в Крыму весьма малы — это один из самых водонедостаточных регионов Европы. Восточный Крым — от Судака до Керчи — практически не имеет поверхностных источников, месторождения подземных вод разведаны недостаточно, а используемые подвержены засолению из-за чрезмерной эксплуатации», — заявили в ведомстве.

До 2014 года водообеспечение Республики Крым на 86,7% осуществлялось за счет днепровской воды, поступающей по Северо-Крымскому каналу. Вода подавалась для орошения сельскохозяйственных культур, водоснабжения Симферополя, Керчи, Феодосии, Судака, Щелкино и сельских поселений Ленинского района. В соответствии с планом водопользования наличие в Крыму мелиорируемых земель составляло 397,3 тыс. га. В 2020 году фактический полив составил 21,2 тыс. га.

Федеральное агентство новостей /

По итогам 2020 года удельная стоимость 1 га орошаемых земель составляла около 197,6 тыс. руб., следовательно, для восстановления и введения в эксплуатацию 376,1 тыс. га дополнительные затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей оцениваются в 74,3 млрд руб.

Блокирование работы Северо-Крымского канала существенно повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур, объем производства сельхозпродукции и доходность товаропроизводителей.

«Таким образом, по нашей оценке, сумма потерь из-за сокращения объемов производства только названных сельскохозяйственных культур (кукуруза, соя, картофель, овощи, зерновые) из-за перекрытия Северо-Крымского канала ежегодно составляет порядка 22,1 млрд рублей, а в целом ущерб за 7 лет составил 155 млрд рублей. Кроме ущерба, связанного с сокращением объемов производства продовольственных и зерновых культур, значительные потери понесла рыбная отрасль и животноводство. Уменьшение водоподачи привело к сокращению производства пищевой рыбной продукции на 5-5,5 тысячи тонн и на 500 тонн (10-12 млн штук) — рыбопосадочного материала. То есть в денежном эквиваленте ущерб хозяйствующих субъектов рыбохозяйственной отрасли можно оценить в 1 млрд рублей ежегодно или 7 млрд рублей за семь лет», — говорится в ответе ведомства.

Из-за прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу сократилось производство кормовых культур и, как следствие, зафиксировано уменьшение поголовья сельскохозяйственных животных и объем производства продукции животноводства. Ущерб, нанесенный отрасли, составляет 41,3 млрд руб.

Федеральное агентство новостей /

Однако, несмотря на козни Украины, Крым постепенно справляется даже с такими водными проблемами, влияющими на ведение сельского хозяйства. На данный момент посевные площади, занятые ранее под влагозависимыми культурами, заменены в основном зерновыми, такими как пшеница, ячмень, и техническими культурами. А при закладке и выращивании многолетних насаждений, овощей открытого и закрытого грунта, бахчевых культур используется капельное орошение.

Кроме того, согласно данным Росстата, вся посевная площадь в хозяйствах всех категорий в 2020 году составила 762,5 тыс. га, площадь, занятая под многолетними плодово-ягодными насаждениями и виноградниками — 35,2 тыс. га.

Вместе с этим активно принимаются меры для увеличения количества запасов воды для городов полуострова: в Севастополе построен водозабор на ребе Бельбек, в Симферополе введен в эксплуатацию Бештерек-Зуйский водовод, а специалисты Росгеологии уже начали поиск пресной воды под Азовском морем.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымчане обеспокоены экологическим состоянием Днепра на Украине.