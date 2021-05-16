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16 мая 16:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:02
Наука
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
15:09
Шоу-бизнес
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Китайцы раскрыли секрет успеха парада Победы в Москве в 2021 году

Армия
Китайцы раскрыли секрет успеха парада Победы в Москве в 2021 году
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 16 мая. Торжественный парад в Москве, приуроченный к 76-й годовщине Великой Победы над нацистской Германией, запомнился всему миру, считают китайские аналитики.

Праздничное шествие военных по Красной площади прошло 9 мая в честь 76-летия с момента разгрома гитлеровского режима советскими воинами, напомнили китайские эксперты из WeChat. Они подчеркнули, что для всей России эта дата является праздничной. По их словам, несмотря на не самую лучшую погоду, установившуюся в этот день в нынешнем году, праздник получился на славу и многим запомнился. Китайцы раскрыли секрет успеха торжества, которое состоялось в 2021 году.

Главной особенностью, которой запомнился парад, стала демонстрация различной новой военной техники. В пример аналитики привели бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», впервые показанный широкой публике. Эта машина предназначена для воздушного десантирования, уточнили авторы материала. Кроме того, были продемонстрированы и новейшие военные роботы «Уран», которые на текущий момент являются единственными подобными машинами, протестированными в реальной боевой обстановке.

Парад Победы на Красной площади стал сочетанием традиционного и нового, так как рядом друг с другом прошли как легендарные и хорошо зарекомендовавшие себя машины, так и последние разработки российского ОПК, резюмировали китайские эксперты.

Ранее американские аналитики составили список самых лучших детищ российской оборонной промышленности, продемонстрированных в ходе парада Победы на Красной площади.

Кроме того, торжественное мероприятие посетил журналист из Германии Кристоф Ваннер, который лично смог увидеть праздник и дать параду свою оценку.

москва красная площадь парад победы wechat
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Все новости / Армия / Китайцы раскрыли секрет успеха парада Победы в Москве в 2021 году
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