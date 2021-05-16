Китайцы раскрыли секрет успеха парада Победы в Москве в 2021 году

Пекин, 16 мая. Торжественный парад в Москве, приуроченный к 76-й годовщине Великой Победы над нацистской Германией, запомнился всему миру, считают китайские аналитики.

Праздничное шествие военных по Красной площади прошло 9 мая в честь 76-летия с момента разгрома гитлеровского режима советскими воинами, напомнили китайские эксперты из WeChat. Они подчеркнули, что для всей России эта дата является праздничной. По их словам, несмотря на не самую лучшую погоду, установившуюся в этот день в нынешнем году, праздник получился на славу и многим запомнился. Китайцы раскрыли секрет успеха торжества, которое состоялось в 2021 году.

Главной особенностью, которой запомнился парад, стала демонстрация различной новой военной техники. В пример аналитики привели бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», впервые показанный широкой публике. Эта машина предназначена для воздушного десантирования, уточнили авторы материала. Кроме того, были продемонстрированы и новейшие военные роботы «Уран», которые на текущий момент являются единственными подобными машинами, протестированными в реальной боевой обстановке.

Парад Победы на Красной площади стал сочетанием традиционного и нового, так как рядом друг с другом прошли как легендарные и хорошо зарекомендовавшие себя машины, так и последние разработки российского ОПК, резюмировали китайские эксперты.

Ранее американские аналитики составили список самых лучших детищ российской оборонной промышленности, продемонстрированных в ходе парада Победы на Красной площади.

Кроме того, торжественное мероприятие посетил журналист из Германии Кристоф Ваннер, который лично смог увидеть праздник и дать параду свою оценку.