Столкновение катеров под Саратовом привело к гибели двух человек

Саратов, 16 мая. Инцидент произошел на реке Каюковка в Энгельсском районе. МЧС сообщает о двух погибших.

По предварительным данным, участие в столкновении принял катер «Прогресс», принадлежность второго судна пока не установлена. В одном катере находились мужчина и женщина, оба получили несовместимые с жизнью травмы. Во втором — три человека, никто из них не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работает экипаж Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели и полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Авария с катером произошла на одном из каналов Северной столицы. Теплоход «Маргарита» столкнулся с опорой знаменитого Аничкова моста, сообщал ФАН.