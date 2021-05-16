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16 мая 16:03
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новостей
16:02
Наука
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
15:09
Шоу-бизнес
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Столкновение катеров под Саратовом привело к гибели двух человек

Происшествия
Столкновение катеров под Саратовом привело к гибели двух человек
 /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Саратов, 16 мая. Инцидент произошел на реке Каюковка в Энгельсском районе. МЧС сообщает о двух погибших.

По предварительным данным, участие в столкновении принял катер «Прогресс», принадлежность второго судна пока не установлена. В одном катере находились мужчина и женщина, оба получили несовместимые с жизнью травмы. Во втором — три человека, никто из них не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работает экипаж Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели и полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Авария с катером произошла на одном из каналов Северной столицы. Теплоход «Маргарита» столкнулся с опорой знаменитого Аничкова моста, сообщал ФАН.

мчс смерть происшествия столкновение женщина катер мужчина
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