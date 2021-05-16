«Майор Гром: Чумной Доктор» стал лидером «КиноПоиска» по просмотрам на майских праздниках

Москва, 16 мая. Снятый по комиксам комедийный боевик «Майор Гром: Чумной Доктор» стал лидером по количеству просмотров на сервисе «КиноПоиск HD» во время майских праздников.

Согласно данным онлайн-кинотеатра, во время майских выходных фильм посмотрели свыше 1,5 миллиона зрителей. Фильм рассказывает о майоре полиции Игоре Громове, который борется с преступниками в Санкт-Петербурге.

На втором месте рейтинга «КиноПоиска» оказался сериал «Вампиры средней полосы», а на третьем — «За час до рассвета». Кроме того, в первую пятерку вошли сериалы «Медиатор» и Happy End.

«Майор Гром: Чумной Доктор» ранее возглавил чарт российских фильмов на зарубежной стриминговой платформе Netflix. На второй строчке рейтинга оказалась кинокартина «Серебряные коньки».