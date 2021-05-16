Дзюбу признали лучшим нападающим в истории РПЛ

Москва, 16 мая. Футболист Артем Дзюба был признан лучшим бомбардиром за всю историю существования Российской премьер-лиги.

Спортсмен отличился на 11-й минуте в игре заключительного 30-го тура, в котором петербургский «Зенит» сыграл против «Тамбова». Таким образом, в активе бомбардира стало 134 гола. Это позволило ему обогнать другого российского футболиста — Александра Кержакова, который может похвастаться 133 голами.

Всего за свою карьеру Дзюба забил 200 мячей, а в текущем сезоне Российской премьер-лиги ему удалось отличиться 17-ю голами. В настоящий момент в матче «Тамбова» и «Зенита» идет первый тайм. Счет 0:1 в пользу петербургской команды.