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16 мая 16:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
15:09
Шоу-бизнес
Тимати выгнал сразу двух участниц из шоу «Холостяк»
15:05
Общество
Глава РАН назвал причину падения качества подготовки выпускников вузов в РФ
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Промышленность Даугавпилса умирает из-за глупой политики руководства Латвии

Политика
Промышленность Даугавпилса умирает из-за глупой политики руководства Латвии
dlrr.eu  /  AS «Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca»

Даугавпилс, 16 мая. Латвийская промышленность продолжает умирать. На этот раз под угрозой оказался локомотиворемонтный завод (ДЛРЗ) в городе Даугавпилс.

Локомотиворемонтный завод (ДЛРЗ) располагается во втором по величине городе в Латвии — Даугавпилсе (район Латгалии). Местные власти пытаются спасти предприятие, но безуспешно. Уже сейчас население Риги насчитывает 630 тысяч человек, а Даугавпилса — не более 80 тысяч.

Некогда крупный промышленный центр Латгалия пребывает в плачевном состоянии не просто так. Латвийские власти озабочены «опасным влиянием» России и Белоруссии, поэтому даже не пытаются спасти экономический развитый регион. По этой причине сейчас в стране нет ни промышленности, ни либеральной экономики.

Ранее был уничтожен могущественный завод «Химволокно», который строился с 1959 по 1965 год. Продукты предприятия были оценены Государственным знаком качества, а рядом располагался большой спальный район «Химия». На его территории в короткие сроки были возведены школа, детские сады, училища, универмаги. Сегодня бывшие работники «Химволокна» либо уехали, либо остались работать на мелких предприятиях. От былого могущества не осталось и следа. Такая же судьба, по всей видимости, ждет Локомотиворемонтный завод (ДЛРЗ).

Также из-за враждебного отношения к РФ латвийцы рискуют потерять немалую часть железных дорог.

Латвия россия завод промышленность
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