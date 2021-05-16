Даугавпилс, 16 мая. Латвийская промышленность продолжает умирать. На этот раз под угрозой оказался локомотиворемонтный завод (ДЛРЗ) в городе Даугавпилс.

Локомотиворемонтный завод (ДЛРЗ) располагается во втором по величине городе в Латвии — Даугавпилсе (район Латгалии). Местные власти пытаются спасти предприятие, но безуспешно. Уже сейчас население Риги насчитывает 630 тысяч человек, а Даугавпилса — не более 80 тысяч.

Некогда крупный промышленный центр Латгалия пребывает в плачевном состоянии не просто так. Латвийские власти озабочены «опасным влиянием» России и Белоруссии, поэтому даже не пытаются спасти экономический развитый регион. По этой причине сейчас в стране нет ни промышленности, ни либеральной экономики.

Ранее был уничтожен могущественный завод «Химволокно», который строился с 1959 по 1965 год. Продукты предприятия были оценены Государственным знаком качества, а рядом располагался большой спальный район «Химия». На его территории в короткие сроки были возведены школа, детские сады, училища, универмаги. Сегодня бывшие работники «Химволокна» либо уехали, либо остались работать на мелких предприятиях. От былого могущества не осталось и следа. Такая же судьба, по всей видимости, ждет Локомотиворемонтный завод (ДЛРЗ).

Также из-за враждебного отношения к РФ латвийцы рискуют потерять немалую часть железных дорог.