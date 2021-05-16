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новостей
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
15:09
Шоу-бизнес
Тимати выгнал сразу двух участниц из шоу «Холостяк»
15:05
Общество
Глава РАН назвал причину падения качества подготовки выпускников вузов в РФ
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Аренда жилья в крупных городах России подорожала на 3%

Экономика
Аренда жилья в крупных городах России подорожала на 3%
pixabay.com  /  Skitterphoto

Москва, 16 мая. Стоимость аренды жилья растет вслед за спросом. Средняя ставка долгосрочной аренды в крупных городах России в первом квартале 2021 года выросла на 3%, до 18,3 тысячи рублей.

Соответствующие данные содержатся в обзоре аналитиков «Авито». По их информации, сильнее всего цены на аренду жилья выросли в Воронеже, где снять квартиру стало дороже на 20%. В первую тройку также вошли Севастополь (+15%) и Сочи (+14%). При этом снижение отмечается в Барнауле (-8%), Москве (-4%) и Симферополе (-4%). Стоимость долгосрочной аренды в Санкт-Петербурге не изменилась, пишет РБК.

Аналитики сравнили цены предложения жилья по своей базе за первый квартал 2020 года и аналогичный период 2021-го. Спрос оценивался по числу обращений за контактами наймодателя, а предложение — по количеству объявлений за конкретный период.

Специалисты «Авито» ранее зафиксировали рост спроса на долгосрочную аренду жилья в России по итогам первых трех месяцев 2021 года. По их данным, интерес россиян к аренде недвижимости увеличился на 5%. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

недвижимость статистика аренда жилья
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Все новости / Экономика / Аренда жилья в крупных городах России подорожала на 3%
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