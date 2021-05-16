Аренда жилья в крупных городах России подорожала на 3%

Москва, 16 мая. Стоимость аренды жилья растет вслед за спросом. Средняя ставка долгосрочной аренды в крупных городах России в первом квартале 2021 года выросла на 3%, до 18,3 тысячи рублей.

Соответствующие данные содержатся в обзоре аналитиков «Авито». По их информации, сильнее всего цены на аренду жилья выросли в Воронеже, где снять квартиру стало дороже на 20%. В первую тройку также вошли Севастополь (+15%) и Сочи (+14%). При этом снижение отмечается в Барнауле (-8%), Москве (-4%) и Симферополе (-4%). Стоимость долгосрочной аренды в Санкт-Петербурге не изменилась, пишет РБК.

Аналитики сравнили цены предложения жилья по своей базе за первый квартал 2020 года и аналогичный период 2021-го. Спрос оценивался по числу обращений за контактами наймодателя, а предложение — по количеству объявлений за конкретный период.

Специалисты «Авито» ранее зафиксировали рост спроса на долгосрочную аренду жилья в России по итогам первых трех месяцев 2021 года. По их данным, интерес россиян к аренде недвижимости увеличился на 5%. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры.