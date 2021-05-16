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16 мая 16:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
15:09
Шоу-бизнес
Тимати выгнал сразу двух участниц из шоу «Холостяк»
15:05
Общество
Глава РАН назвал причину падения качества подготовки выпускников вузов в РФ
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«Форсаж» и «Турист»: какие кинопремьеры ждут россиян в мае

Общество
«Форсаж» и «Турист»: какие кинопремьеры ждут россиян в мае
Федеральное агентство новостей  /  Universal Pictures / turistfilm.ru

Москва, 16 мая. Отечественные и зарубежные киноделы не перестают радовать российских зрителей новыми остросюжетными драмами и боевиками.

В мае в прокат выходят две интересные ленты, которые придутся по вкусу каждому. Популярная франшиза «Форсаж» порадует любителей скорости девятым по счету фильмом. Главный герой Доминик Торетто ведет спокойную жизнь, однако ему придется встретиться с призраками прошлого и предотвратить захват мира.

Еще одна премьера ждет россиян на телеканале «НТВ». Художественный фильм «Турист» расскажет о деятельности инструкторов из РФ в Центральноафриканской Республике. В эфире премьера состоится уже в среду, 19 мая. Кинолента интересна тем, что это совместная работа России и ЦАР. Главный герой с позывным Турист прибыл в африканскую республику в составе группы инструкторов для подготовки вооруженных сил (FACA).

Премьеру «Туриста» уже увидели в ЦАР. На стадионе Банги собрались более 20 тысяч человек.

кино турист форсаж
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Все новости / Общество / «Форсаж» и «Турист»: какие кинопремьеры ждут россиян в мае
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