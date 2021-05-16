«Форсаж» и «Турист»: какие кинопремьеры ждут россиян в мае

Москва, 16 мая. Отечественные и зарубежные киноделы не перестают радовать российских зрителей новыми остросюжетными драмами и боевиками.

В мае в прокат выходят две интересные ленты, которые придутся по вкусу каждому. Популярная франшиза «Форсаж» порадует любителей скорости девятым по счету фильмом. Главный герой Доминик Торетто ведет спокойную жизнь, однако ему придется встретиться с призраками прошлого и предотвратить захват мира.

Еще одна премьера ждет россиян на телеканале «НТВ». Художественный фильм «Турист» расскажет о деятельности инструкторов из РФ в Центральноафриканской Республике. В эфире премьера состоится уже в среду, 19 мая. Кинолента интересна тем, что это совместная работа России и ЦАР. Главный герой с позывным Турист прибыл в африканскую республику в составе группы инструкторов для подготовки вооруженных сил (FACA).

Премьеру «Туриста» уже увидели в ЦАР. На стадионе Банги собрались более 20 тысяч человек.