Россиянам напомнили, как помочь пострадавшему от солнечного удара человеку

Москва, 16 мая. Долгое пребывание на открытом солнце может стать причиной теплового удара. Врачи напомнили алгоритм действий первой помощи пострадавшему.

Высокая температура, тошнота, покраснение кожи и судороги считаются основными признаками солнечного удара. В некоторых случаях пострадавший даже может упасть в обморок. Дети наиболее подвержены сильному перегреву на солнце, обратили внимание специалисты.

Жертву солнечного удара необходимо перенести в прохладное место, затем комфортно уложить и раздеть. После этого рекомендуется протереть все тело пострадавшего влажной тканью и давать ему воду каждые 5–10 минут. В случае обморока нужно срочно вызвать скорую, сообщает kp.ru .

Использование солнцезащитного крема должно стать привычкой в жаркое время года, чтобы избежать ожогов и рака кожи. Ученые объяснили разницу между средствами на основе физических и химических фильтров.