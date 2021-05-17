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17 мая 08:46
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08:44
Общество
Граждане России рассказали об упущениях в начале карьеры
08:41
Происшествия
Студент петербургского вуза задержан по подозрению в наездах на прохожих
08:41
Общество
Правительство обяжет банки объяснять отказы в оформлении ипотечных каникул
08:36
Происшествия
Суд вынес приговор балаковцу, убившему 80-летнюю мать из-за ее беспомощности
08:30
Общество
Рост цен на услуги российских отелей могут ограничить на федеральном уровне
08:28
Происшествия
Омич воспользовался сбоем в работе банкомата и украл 20 тысяч рублей
08:24
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
08:18
Наука
Генетический центр появится в «Сириусе» до начала 2022 года
08:16
Общество
Врач-эндокринолог Павлова предупредила об опасности накопления белого жира
08:14
Происшествия
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Шоу-бизнес
Эксперт: Манижа может и выиграть, и не попасть в финал
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07:55
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Представительница Мексики стала новой «Мисс Вселенная»
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Экономика
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Высокая лесная пожароопасность ожидается на западе и юге Приморья
07:15
Общество
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Эксперт: Манижа может и выиграть, и не попасть в финал

Шоу-бизнес
Эксперт: Манижа может и выиграть, и не попасть в финал
Федеральное агентство новостей  / 

Евровидение — непредсказуемый конкурс, поэтому пока сложно говорить, какое место займет Манижа. Об этом в комментарии ФАН заявил руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы, руководитель пресс-службы российской делегации на Евровидении 2016 года Антон Коробков-Землянский.

Через несколько дней в голландском Роттердаме состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение», в котором выступит и российская представительница Манижа с уже нашумевшей композицией Russian Woman, вызвавшая в России немало споров. Букмекеры уверены, что шансов на попадание в призовую тройку у девушки почти нет. Вероятность успеха российской певицы эксперты оценивают в 2% — один против 49. Тем не менее Манижа не опускает руки и с усердием работает на репетициях, ведь клип на ее песню занимает первое место по просмотрам на официальном канале конкурса в YouTube.

Антон Коробков-Землянский объяснил, что результаты конкурса всегда очень сложно прогнозировать, потому что реакция аудитории на номер того или иного исполнителя может быть разной, при этом совершенно непредсказуемой.

«На Евровидении около 40 стран. На успех исполнителя могут повлиять какие-то политические моменты, настроения, важен, конечно, и сам номер, даже порядок выступления. На сцене восприятие может совершенно поменяться в зависимости от того, какой будет сама постановка», — сказал он.

Эксперт: Манижа может и выиграть, и не попасть в финал
instagram.com  / @korobkov

В качестве примера пиарщик отметил фееричное выступление Сергея Лазарева на Евровидении 2016 года с композицией You Are the Only One, номер которого покорил сердца всех европейских зрителей. Напомним, в Стокгольме Лазарев, занявший третье место в конкурсе, оказался уверенным лидером зрительского голосования.

«Когда Сергей в 2016 году презентовал номер на телеканале «Россия-1», мы увидели просто клип с компьютерной графикой. На сцене в Стокгольме все восхищались потрясающим шоу, которое представляло из себя фантастическое действие с шикарными спецэффектами. Это было уже даже не эстрадное искусство, а что-то близкое к кино», — вспомнил представитель российской команды 2016 года.

Эксперт: Манижа может и выиграть, и не попасть в финал
youtube.com  / Eurovision Song Contest

Коробков-Землянский считает, что ситуация может сложиться по-разному. По его словам, другие страны могут показать яркое и красивое шоу, с которыми Маниже будет тяжело тягаться, или, наоборот, российская певица продемонстрирует что-то яркое и запоминающееся.

«Важен номер, это же телевизионный конкурс. Наше выступление может быть скромнее других или, наоборот, настолько крутым, что его активно поддержат иностранные зрители, проголосовав за него. Кто знает, может быть, номер Манижи западет телезрителям в душу», — объяснил журналист.

Кроме того, Коробков-Землянский подчеркнул, что песня Манижи отличается от других композиций, отчего российская певица способна оказаться в выигрышной ситуации.

«Песня у Манижи интересная. Она, что важно для Евровидения, отличается от европейского популярного жанра. Большинство стран отправляют на конкурс песни в стиле европейской топ-музыки, которая обычно звучит на всех европейских радиостанциях. Песни, которые отличаются от других, всегда обращают на себя внимание.

Каждый год ситуация непредсказуемая. Например, в 2007 году победила представительница Сербии Мария Шерикович с грустной, очень медленной лиричной песней. За год до нее выиграла финская хард-рок-группа Lordi с забойным роком. Эти хиты очень сложно назвать обычной европейской попсой. Что угодно может случиться», — отметил он.

Эксперт: Манижа может и выиграть, и не попасть в финал
Global Look Press  / Tomi Hänninen/Newspix24

В заключение Антон Коробков-Землянский признался, что в этом году будет в первую очередь поддерживать подопечную Филиппа КиркороваНаталью Градиенко, которая представит Молдавию на европейском песенном конкурсе.

«Всегда слежу за конкурсом, активно болею за наших или за друзей, представляющих другие страны. В этом году болею за Наташу Градиенко из команды Филиппа Киркорова, которая будет выступать от Молдавии. Конечно, надеюсь, что и Манижа наберет высокий балл и, может быть, принесет нашей стране победу. У нее как минимум оригинальный трек. По содержанию очень много споров, но можно сколько угодно его критиковать: если такой формат принесет нашей стране победу, значит, так тому и быть», — поделился мнением Коробков-Землянский.

Эксперт: Манижа может и выиграть, и не попасть в финал
instagram.com  / @manizha

Первый полуфинал 65-го конкурса песни «Евровидение-2021» состоится 18 мая в 22:00 по московскому времени в Роттердаме, второй — 20 мая. Если российская исполнительница сможет выйти в финал, то ей, как и всем финалистам, представится возможность бороться за победу 22 мая. В финале сойдутся 26 конкурсантов: 20 отобранных в ходе двух полуфиналов, представитель Нидерландов — страны-хозяйки 65-го конкурса — и пять участников из стран-основательниц Евровидения (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция).

Ранее резидент Comedy Club Павел Воля в своем монологе высказался о кандидатуре Манижи, которая представит Россию на Евровидении, и предложил на ее место Надежду Кадышеву, назвав ее «настоящей русской женщиной».

евровидение павел воля надежда кадышева манижа антон коробков-землянский
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