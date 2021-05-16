Россия показала высокие темпы промышленного развития на фоне коронакризиса

Москва, 16 мая. Российская промышленность успешно справилась с коронакризисом прошлого года и добилась значительных успехов в обрабатывающей отрасли.

Страна совершила значительный прорыв в обрабатывающей промышленности. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в России последовательно расширяется импортозамещение в различных отраслях, передает «Взгляд».

«Прежде всего — в обрабатывающей. Доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году значительно возросла и составляет сейчас порядка 60%», — отметил премьер-министр.

В пищевой промышленности можно отметить успешное импортозамещение сыров, которое находится на уровне 75%. Химическая и нефтехимическая продукция также стали основополагающими экспортными товарами России. Основными стратегическими инвесторами в сфере считаются «Газпром», «Сибур» и «Новатэк». Основная цель — не только полностью обеспечить РФ химпродукцией, но и занять лидирующие позиции на европейском и других рынках, резюмировал Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительству предстоит подготовить проект, который будет регулировать развитие российской нефтяной отрасли в ближайшие 15 лет.