Официант, принесите обсчет: юрист объяснил, что делать при обмане с чеком в заведении

Наличие камер видеонаблюдения и регулярные проверки различных инстанций не всегда останавливают рестораторов и владельцев заведений общественного питания от обмана гостей. Множество схем и уловок во время обслуживания — это лишь вершина айсберга, и даже если вы тщательно следили за действиями официанта, за количеством принесенных блюд, за сроком подачи и свежестью еды, то на этапе расчета можно легко не заметить ошибку и переплатить. Причем иногда разница между настоящей итоговой цифрой и накрученной может составить несколько тысяч рублей, например если компания за столом была большая.

В комментарии ФАН адвокат Иван Кузнецов рассказал, как официантам удается незаметно увеличить счет, объяснил, почему иногда лучше не рассчитываться наличными, а также озвучил порядок действий, если вы стали жертвой обмана при расчете в ресторане.

Не ел — заплати

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Самый распространенный вид обсчета в ресторане — добавить в чек несколько позиций, которые посетитель не заказывал. Одно блюдо иногда пробивают дважды: гость может не заметить удвоенную цифру в чеке напротив позиции. При этом официанты всеми силами отвлекают внимание клиента, вежливо интересуются качеством еды и обслуживания, улыбаются, а если посетитель пытается тщательно проверить чек, начинают его торопить, мол, смена заканчивается, нужно рассчитать быстрее.

«В соответствии со стандартом обслуживания в ресторане, инструкцией официанта, оплата производится в конце трапезы. Счет приносят только тогда, когда гость просит об этом, — рассказал адвокат Кузнецов. — Перед отправкой счета работник кафе проверяет, все ли в нем верно. Затем официант должен дать посетителям время, чтобы ознакомиться с документом. Они оставляют оплату по чеку, официант получает деньги и в случае необходимости приносит сдачу на стол».

Вы не обязаны торопиться с оплатой, отмечает эксперт. Проверять счет можно столько, сколько нужно, чтобы убедиться в его точности. На замечания и просьбы поторопиться не реагируйте, советует юрист, если смена вашего официанта подходит к концу, рассчитать вас может и его коллега.

Наличный расчет

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Есть еще одна схема, которая используется реже, в основном когда гости рассчитываются наличными. Если в счет не добавлено лишних блюд и цены совпадают, оплачивайте счет картой, советует Иван Кузнецов. Списать больше денег с банковской карты, которую вы всегда прикладываете сами, у официанта вряд ли получится, а вот «недосчитать» пару тысяч с наличных, особенно если расчет производится вне поля зрения гостя, очень даже легко.

«Был случай, когда компания рассчитывалась по чеку наличными, а официант отнес деньги на бар, где находилась касса. Через какое-то время он вернулся к гостям, заявив, что для оплаты не хватает части суммы. Так вот, в этом случае вы не обязаны ничего доказывать ресторану: это бремя лежит на нем. В большинстве заведений есть камеры, и если вы уверены в своей правоте, то пусть заведение доказывает, что у вас не хватило денег», — сообщил Иван Кузнецов.

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В том случае, если ресторан считает, что вина лежит на госте, то заведение должно доказывать его вину в суде, добавил юрист. При этом, если возникнут споры, кто какую сумму положил и изъял, записи с камер видеонаблюдения ресторан показывать гостю не обязан.