Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев пообщался с активными жителями в Великих Луках

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с жителями Великих Лук. Главная проблема города — отсутствие работы. Крупные предприятия закрываются, из-за этого люди вынуждены покидать малую родину. Как и во всей Псковской области, в Великих Луках остро ощущается нехватка кадров в сфере здравоохранения. На встрече с депутатом врачи предпенсионного возраста высказались об увеличении пенсии для работающих медиков.

Депутат считает, что государство должно напрямую осуществлять необходимые выплаты. Ликвидировав Пенсионный фонд РФ, освободившиеся финансовые средства можно было бы направить на поддержку предпенсионеров. Уже на встрече с общественниками (она состоялась после общения с жителями на рынке) Алексей Журавлев отметил необходимость индексирования военной пенсии и введения прогрессивной шкалы налогов.

Кроме того, одна из главных бед сельских жителей — отсутствие газа при наличии газопровода. Так произошло, например, в деревне Рыжаково Великолукского района. Несмотря на прямое указание президента о газификации регионов, проблема не решена до сих пор.

На встрече ветераны боевых действий сообщили, что необходима государственная программа патриотического воспитания. Партия «Родина» выступает за введение урока начальной военной подготовки.

Федеральное агентство новостей /

Также Алексей Журавлев посетил Аллею Памяти 6-й парашютно-десантной роты. Депутат возложил цветы к монументу, а также у памятника герою Александру Матросову (свой подвиг он совершил в окрестностях Великих Лук, в деревне Чернушки).

«Я очень рад, что посетил Аллею Памяти 6-й парашютно-десантной роты. Здесь много знаковых мемориалов для российской героической истории, а это ключевое направление нашей партии. Особенно приятно, что местные активисты развивают территорию, привлекают молодежь. На такой земле, на таких людях и держится Россия», — сказал Алексей Журавлев.

Ранее Алексей Журавлев посетил центральный рынок в Великих Луках, где граждане пожаловались на загрязнение реки Ловать. Местные жители утверждают, что причина всех бед — деятельность одного из местных мясокомбинатов.