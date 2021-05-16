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16 мая 16:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
15:09
Шоу-бизнес
Тимати выгнал сразу двух участниц из шоу «Холостяк»
15:05
Общество
Глава РАН назвал причину падения качества подготовки выпускников вузов в РФ
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Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев пообщался с активными жителями в Великих Луках

Общество
Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев пообщался с активными жителями в Великих Луках
Федеральное агентство новостей  / 

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с жителями Великих Лук. Главная проблема города — отсутствие работы. Крупные предприятия закрываются, из-за этого люди вынуждены покидать малую родину. Как и во всей Псковской области, в Великих Луках остро ощущается нехватка кадров в сфере здравоохранения. На встрече с депутатом врачи предпенсионного возраста высказались об увеличении пенсии для работающих медиков.

Депутат считает, что государство должно напрямую осуществлять необходимые выплаты. Ликвидировав Пенсионный фонд РФ, освободившиеся финансовые средства можно было бы направить на поддержку предпенсионеров. Уже на встрече с общественниками (она состоялась после общения с жителями на рынке) Алексей Журавлев отметил необходимость индексирования военной пенсии и введения прогрессивной шкалы налогов.

Кроме того, одна из главных бед сельских жителей — отсутствие газа при наличии газопровода. Так произошло, например, в деревне Рыжаково Великолукского района. Несмотря на прямое указание президента о газификации регионов, проблема не решена до сих пор.

На встрече ветераны боевых действий сообщили, что необходима государственная программа патриотического воспитания. Партия «Родина» выступает за введение урока начальной военной подготовки.

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев пообщался с активными жителями в Великих Луках
Федеральное агентство новостей  / 

Также Алексей Журавлев посетил Аллею Памяти 6-й парашютно-десантной роты. Депутат возложил цветы к монументу, а также у памятника герою Александру Матросову (свой подвиг он совершил в окрестностях Великих Лук, в деревне Чернушки).

«Я очень рад, что посетил Аллею Памяти 6-й парашютно-десантной роты. Здесь много знаковых мемориалов для российской героической истории, а это ключевое направление нашей партии. Особенно приятно, что местные активисты развивают территорию, привлекают молодежь. На такой земле, на таких людях и держится Россия», — сказал Алексей Журавлев.

Ранее Алексей Журавлев посетил центральный рынок в Великих Луках, где граждане пожаловались на загрязнение реки Ловать. Местные жители утверждают, что причина всех бед — деятельность одного из местных мясокомбинатов.

родина журавлев великие луки партия родина
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Все новости / Общество / Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев пообщался с активными жителями в Великих Луках
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