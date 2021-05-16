США наложили вето на импорт нового оружия в Южный Судан

Джуба, 16 мая. Соединенные Штаты Америки наложили вето на поставки оружия в Южный Судан, назвав политическую ситуацию в стране хрупкой.

«Переходное правительство в Джубе может реализовать выпуск объединенных вооруженных сил без необходимости ввоза в страну нового оружия, так как хрупкая ситуация не допускает наличия дополнительных вооружений», — сообщил посланник США в Судане и Южном Судане Дональд Бут.

Слова дипломата прозвучали в ответ на заявления правительственных чиновников о том, что наложенное Советом Безопасности ООН решение об эмбарго на поставки препятствует подготовке и выпуску военнослужащих объединенных сил ввиду отсутствия вооружения.

«Южный Судан обладает достаточным количеством оружия, которое помогает ему поддерживать стабильность ситуации в области безопасности, и поэтому не нуждается в дополнительном импорте», — отметил Дональд Бут.

Посланник США несколько дней назад прибыл в столицу республики Джубу, чтобы оказать давление на стороны мирного процесса и подтолкнуть их на выполнение оставшихся положений заключенного между ними соглашения. В ходе визита он провел обширные консультации со всеми партиями в правительстве и оппозиции.

Власти Судана на прошлой неделе заявили, что планируют провести выпуск объединенных сил в течение следующих двух недель в свете эскалации международного давления. По словам министра обороны Анджелины Тинг, мероприятия затянутся на месяц.

Еще неделей ранее министр информации Южного Судана Майкл Макви отметил, что введенное ООН эмбарго на поставки оружия стало причиной задержки предусмотренного в мирном соглашении выпуска объединенных сил.

По сообщениям СМИ, часть солдат покинула тренировочные лагеря в нескольких регионах страны из-за ухудшения условий проживания, нехватки еды и медикаментов.

В 2018 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию о запрете ввоза оружия в Южный Судан в свете продолжающихся нарушений прав гражданского населения в зонах конфликта.