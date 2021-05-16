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16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
15:09
Шоу-бизнес
Тимати выгнал сразу двух участниц из шоу «Холостяк»
15:05
Общество
Глава РАН назвал причину падения качества подготовки выпускников вузов в РФ
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США наложили вето на импорт нового оружия в Южный Судан

Весь мир
США наложили вето на импорт нового оружия в Южный Судан
Global Look Press  /  Matthias Tödt/dpa-Zentralbild

Джуба, 16 мая. Соединенные Штаты Америки наложили вето на поставки оружия в Южный Судан, назвав политическую ситуацию в стране хрупкой.

«Переходное правительство в Джубе может реализовать выпуск объединенных вооруженных сил без необходимости ввоза в страну нового оружия, так как хрупкая ситуация не допускает наличия дополнительных вооружений», — сообщил посланник США в Судане и Южном Судане Дональд Бут.

Слова дипломата прозвучали в ответ на заявления правительственных чиновников о том, что наложенное Советом Безопасности ООН решение об эмбарго на поставки препятствует подготовке и выпуску военнослужащих объединенных сил ввиду отсутствия вооружения.

«Южный Судан обладает достаточным количеством оружия, которое помогает ему поддерживать стабильность ситуации в области безопасности, и поэтому не нуждается в дополнительном импорте», — отметил Дональд Бут. 

Посланник США несколько дней назад прибыл в столицу республики Джубу, чтобы оказать давление на стороны мирного процесса и подтолкнуть их на выполнение оставшихся положений заключенного между ними соглашения. В ходе визита он провел обширные консультации со всеми партиями в правительстве и оппозиции.

Власти Судана на прошлой неделе заявили, что планируют провести выпуск объединенных сил в течение следующих двух недель в свете эскалации международного давления. По словам министра обороны Анджелины Тинг, мероприятия затянутся на месяц.

Еще неделей ранее министр информации Южного Судана Майкл Макви отметил, что введенное ООН эмбарго на поставки оружия стало причиной задержки предусмотренного в мирном соглашении выпуска объединенных сил. 

По сообщениям СМИ, часть солдат покинула тренировочные лагеря в нескольких регионах страны из-за ухудшения условий проживания, нехватки еды и медикаментов.

В 2018 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию о запрете ввоза оружия в Южный Судан в свете продолжающихся нарушений прав гражданского населения в зонах конфликта.

сша оон южный судан джуба дональд бут
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