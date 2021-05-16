Иммунолог заявил о заслуге Роспотребнадзора в борьбе с коронавирусом

Благоприятная ситуация с коронавирусом в России — заслуга Роспотребнадзора. Об этом в беседе с ФАН заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Пока в мире бушует третья волна коронавируса, в России, по мнению, Владислава Жемчугова, благодаря слаженной и своевременной работе ученых, медиков, властей и Роспотребнадзора не было даже второй вспышки заболевания.

«Судя по цифрам заболеваемости, в России хорошая ситуация с коронавирусом. Конечно, вакцинация серьезно способствует быстрому достижению коллективного иммунитета и прекращению эпидемии. Все будет отлично», — заверил он.

Иммунолог объяснил, что вирус исчезнет только тогда, когда больший процент населения или переболеет, или сделает прививку.

«Люди будут болеть до тех пор, пока не выработается коллективный иммунитет. Его выработку можно ускорить только в том случае, если россияне будут более активно вакцинироваться. Если вакцину получит хотя бы 70% населения, то все будет хорошо», — сказал врач.

Политика сегодня / Владимир Ягудаев

Жемчугов признался, что в России, в отличие от остального мира, ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, и похвалил за это Роспотребнадзор.

«Это, без сомнения, заслуга Роспотребнадзора в том числе. Роспотребнадзор способствует тому, чтобы в России заболевание прошло мягко. Замечательная работа», — отметил он.

Кроме того, врач упомянул и эффективную работу Министерства обороны РФ в борьбе с COVID-19.

«Также хочу отметить Министерство обороны и Сергея Шойгу, благодаря которым было своевременно и быстро построено большое количество коронавирусных госпиталей. Это спасло тысячи жизней», — заключил иммунолог.

Федеральное агентство новостей /

Ранее специалисты Роспотребнадзора перечислили основные противопоказания к вакцинации от коронавируса. Всего в список вошли шесть категорий. Отмечается, что условия касаются вакцины «Спутник V», наиболее распространенной в России. Кроме того, в Роспотребнадзоре назвали условия победы над коронавирусом в России. Для этого нужно достичь определенных показателей коллективного иммунитета к COVID-19.