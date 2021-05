Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме

Москва, 16 мая. Существует мнение, что человек в сутки должен выпивать около восьми стаканов воды. При этом специалисты напоминают, что чрезмерное количество жидкости может быть опасным.

Гипонатриемия, или водная интоксикация, возникает в тех случаях, когда концентрация натрия в крови максимально снижается. Ряд симптомов, указывающих на состояние, схож с проявлениями обезвоживания. В их числе головная боль, тошнота и рвота, спутанность сознания и многие другие.

К основным побочным эффектам переизбытка воды в организме относятся отеки, электролитный дисбаланс, проблемы с мочевым пузырем и дисфункция почек. Поэтому важно грамотно рассчитывать дневную норму жидкости и учитывать, что показатели индивидуальны, пишет портал Eat This, Not That!

Добавить пользу обычной воде можно при помощи лимона, рассказали диетологи из Соединенных Штатов. Такой напиток действует как мочегонное и способен уменьшить вздутие живота.