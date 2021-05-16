Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым

Москва, 16 мая. Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко опубликовала снимок со своим коллегой по сериалу Федором Добронравовым. Актеры сыграли в проекте супругов Валентину и Ивана Будько.

Фотография главных звезд «Сватов» появилась на странице Кравченко в Instagram. Актриса попросила поклонников оценить их творческий союз с коллегой по сериалу.

«С талантливым Федором Добронравовым. Как вам тандем?» — написала исполнительница роли Валентины Будько.

Фотография актеров в полюбившихся образах привела в восторг подписчиков Кравченко. Судя по комментариям, поклонники «Сватов» соскучились по героям сериала.

«Ваша пара супер! Мы вас обожаем и ждем новый сезон. Когда?»; «Играли так, как будто и вправду муж и жена, это высший пилотаж!»; «Обожаю этих артистов и «Сватов»»; «Иван и Валентина — лучшая семья», — написали пользователи Instagram.

Поклонники «Сватов» уже много лет ждут выхода седьмого сезона, съемки которого постоянно откладывались из-за различных трудностей. Исполнительница роли Жени Анна Кошмал ранее рассказала, когда фанаты сериала наконец смогут узнать сроки выхода продолжения.