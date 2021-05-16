Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия

Москва, 16 мая. Мировой продовольственный рынок находится в сложном положении. Одна плохая новость сменяет другую, отметил аналитик и инвестбанкир Евгений Коган.

Он обратил внимание, что в Бразилии, где нужен дождь, наблюдается засуха. В США и Европе — мокро и холодно, и местные аграрии с нетерпением ждут сухой и теплой погоды для посевной. Цены на кормовые при этом растут быстрее, чем всходы. Кукуруза в начале текущей недели торговалась вдвое выше пятилетней средней цены, подчеркнул эксперт в материале на Investing.com.

Подорожание также наблюдается и по другим категориям продовольствия, однако по пшенице и сое есть надежда на снижение цен. Вместе с тем есть и предпосылки для дальнейшего роста, поскольку прогнозы экспертов могут меняться в зависимости от ситуации. Более того, с учетом низкого уровня запасов, реакция на плохие новости может быть очень острой, подытожил Коган.

Профессор НИУ ВШЭ Евгения Серова ранее объяснила, как можно остановить рост цен на продукты питания в России или даже снизить. Она также назвала основные причины подорожания продовольствия на внутреннем и глобальном рынках.