Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион

Киров, 16 мая. Петербурженку нашли одиноко сидящей на стадионе в Кировске. Она в тапочках сбежала из пансионата.

Жители города обнаружили пожилую женщину в домашней одежде и тапочках на школьном стадионе. Они сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции выехали на место и забрали пенсионерку в отделение. В ходе проверки выяснилось, что 83-летняя женщина ранее жила в Санкт-Петербурге. Потом ее поместили в пансионат Кирова, откуда она самовольно ушла.

По предварительным данным, пенсионерка покинула территорию учреждения ночью. Подопечную вернули в пансионат. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пенсионерка на фоне психической проблемы отдала соседке пакет с рублями и валютой, сообщал ФАН. Женщина заявила в полицию о неожиданном «подарке».