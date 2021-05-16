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16 мая 14:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:30
Общество
Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
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Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство

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Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
Prt Scr Telegram  /  НТВ

Москва, 16 мая. Бывшая сотрудница Госдепа Сюзанна Масси в интервью российскому телеканалу выступила против антироссийского курса США, выказав надежду на получение гражданства РФ.

Масси в эфире НТВ призвала Москву обратить внимание на ее многолетний труд по сближению россиян и американцев. По словам экс-советницы 40-го президента США Рональда Рейгана, она хочет остаться в России для продолжения своего дела. В этом вопросе ее даже не смущают попытки Вашингтона выставить ее предателем, которые последуют в случае одобрения российского гражданства.

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — отметила Масси.

Ее обращение напоминает крик души, отметил политолог Сергей Латышев. Он предположил, что заявление американки может быть протестом против политики США.

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