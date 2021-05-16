Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство

Москва, 16 мая. Бывшая сотрудница Госдепа Сюзанна Масси в интервью российскому телеканалу выступила против антироссийского курса США, выказав надежду на получение гражданства РФ.

Масси в эфире НТВ призвала Москву обратить внимание на ее многолетний труд по сближению россиян и американцев. По словам экс-советницы 40-го президента США Рональда Рейгана, она хочет остаться в России для продолжения своего дела. В этом вопросе ее даже не смущают попытки Вашингтона выставить ее предателем, которые последуют в случае одобрения российского гражданства.

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — отметила Масси.

Ее обращение напоминает крик души, отметил политолог Сергей Латышев. Он предположил, что заявление американки может быть протестом против политики США.