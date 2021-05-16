Вашингтон, 16 мая. Американский президент Джо Байден подводит часы «судного дня» к роковой отметке. С таким заявлением выступила бывшая советница экс-презиндента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси.

По ее словам, действующий глава Белого дома постоянно высказывается против России. Ему свойственно повторять ложь. Джо Байден — это не президент, а марионетка.

«Я видела, что за 47 лет он не сделал ничего, он был всегда в конгрессе или где-то, но он — болото», — сказала Сюзанна Масси.

Советница бывшего американского лидера подчеркнула, что за спиной Байдена стоит ужасная женщина — замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая причастна к организации Майдана на Украине.

Как стало известно ранее, Байден отменил сразу семь президентских указов своего предшественника Дональда Трампа.