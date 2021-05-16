В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств

Лондон, 16 мая. Должность спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств учредил британский премьер-министр Борис Джонсон. Этот пост займет член Палаты лордов парламента Ник Герберт.

В распространенном заявлении канцелярии сказано, что он «возглавит борьбу по защите прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за границей». Помимо этого, Герберт станет одним из организаторов международной конференции «Быть собой — это безопасно».

«Я всегда был чрезвычайно горд тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных в вопросе прав ЛГБТ. Возможность любить того, кого хочется, — это ключевая британская ценность и важный элемент любой демократии», — отметил Джонсон.

Ранее политолог Владимир Джаралла прокомментировал отказ Правительства Великобритании в проведении повторного референдума о независимости Шотландии.