Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека

Иерусалим, 16 мая. Израильские авиаудары по сектору Газа унесли жизни 181 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения анклава.

Согласно информации, общее число погибших с начала эскалации конфликта возросло до 181 человека, включая 52 детей и 21 женщину. Всего при израильских авиаударах пострадали 1225 человек.

Медики убеждены, что число погибших и пострадавших еще вырастет, поскольку бригады гражданской обороны и скорой помощи продолжают вести поиски под завалами в Газе.

Ранее ВВС Израиля уничтожили здание Министерства труда сектора Газа.

На Западном берегу реки Иордан произошло нападение с использованием огнестрельного оружия, передает RT.