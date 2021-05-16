Влияние западных фондов и НКО на белорусское общество обсудили в Минске

В Минске 15 мая 2021 года состоялась презентация аналитического доклада «Грибница. Цели и методы финансирования белорусской оппозиции странами Запада». Мероприятие было организовано движением «Гражданское согласие» и собрало немало интересных докладчиков и представителей прессы. Доклад презентовали лидеры движения Артем Агафонов и Эльвира Мирсалимова.

Исследователи раскрыли схемы финансирования оппозиции в Белоруссии, проанализировали работу медиаресурсов и псевдообразовательных программ.

«Ни для кого не секрет, что, несмотря на законодательный запрет, политические партии и иные структуры прозападной оппозиции существуют на деньги, выделяемые правительствами и неправительственными фондами западных стран. Если поискать, то можно найти и первоисточники, подтверждающие выделение этих сумм. Но их поддержка — лишь малая часть деятельности мягкой силы коллективного Запада, направленной на вовлечение нашей страны в свою орбиту и превращение ее в свой инструмент в геополитическом противостоянии с Россией. Для культивирования прозападных настроений создана и поддерживается широкая сеть средств массовой информации и аналитических центров, а для обеспечения лояльности будущей политической элиты и создания кадрового потенциала оппозиции запущен ряд разнообразных образовательных проектов. Совершаются, причем иногда небезуспешно, и попытки этих структур взаимодействовать с представителями государственной власти», — сказано в пресс-релизе организации «Гражданское согласие».