Михаил Жигалов оценил талант ушедшей из «Современника» Ольги Дроздовой

Актриса Ольга Дроздова ушла из «Современника» после 32 лет работы в театре. Об этом сообщил ее муж, актер Дмитрий Певцов. Заслуженный артист, актер театра, кино и дубляжа Михаил Жигалов в комментарии ФАН оценил талант ушедшей из «Современника» Дроздовой.
Сегодня любимец театральной публики не играет в основном составе московского драмтеатра. Теперь Жигалов выступает на сцене «Современника» в качестве приглашенного гостя, а потому о жизни внутри учреждения не особо распространяется.
«Я давно в труппе «Современника» уже не состою, я там просто как приглашенный артист работаю. Сейчас не имею возможности, знаний, права говорить о том, что происходит в театре», — говорит Жигалов.
Но, по всей вероятности, об уходе из театра Ольги Дроздовой он все же слышал. Ведь это одна из главных новостей театральной богемы страны.
За многолетнюю карьеру Михаил Жигалов сыграл огромное количество ролей в театре и кино, узнал немало талантливых артистов. Знаком он и с творчеством Дроздовой.
«Ну что, хорошая актриса, что я могу здесь сказать, ничего другого», — кратко отметил актер.
Решение Дроздовой покинуть «Современник» шокировало не только поклонников, но и многих ее коллег. Не все согласились с причиной, которую указал ее супруг в соцсетях. Так, актер, журналист, блогер Станислав Садальский уверен, что уход артистки связан со «специфической ситуацией», сложившейся в театре. А вот народная артистка СССР Инна Чурикова и вовсе предположила, что такое решение Дроздовой носит временный характер и она может вернуться.