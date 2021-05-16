Михаил Жигалов оценил талант ушедшей из «Современника» Ольги Дроздовой

Актриса Ольга Дроздова ушла из «Современника» после 32 лет работы в театре. Об этом сообщил ее муж, актер Дмитрий Певцов. Заслуженный артист, актер театра, кино и дубляжа Михаил Жигалов в комментарии ФАН оценил талант ушедшей из «Современника» Дроздовой.

Сегодня любимец театральной публики не играет в основном составе московского драмтеатра. Теперь Жигалов выступает на сцене «Современника» в качестве приглашенного гостя, а потому о жизни внутри учреждения не особо распространяется.

«Я давно в труппе «Современника» уже не состою, я там просто как приглашенный артист работаю. Сейчас не имею возможности, знаний, права говорить о том, что происходит в театре», — говорит Жигалов.

Но, по всей вероятности, об уходе из театра Ольги Дроздовой он все же слышал. Ведь это одна из главных новостей театральной богемы страны.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

За многолетнюю карьеру Михаил Жигалов сыграл огромное количество ролей в театре и кино, узнал немало талантливых артистов. Знаком он и с творчеством Дроздовой.

«Ну что, хорошая актриса, что я могу здесь сказать, ничего другого», — кратко отметил актер.

Решение Дроздовой покинуть «Современник» шокировало не только поклонников, но и многих ее коллег. Не все согласились с причиной, которую указал ее супруг в соцсетях. Так, актер, журналист, блогер Станислав Садальский уверен, что уход артистки связан со «специфической ситуацией», сложившейся в театре. А вот народная артистка СССР Инна Чурикова и вовсе предположила, что такое решение Дроздовой носит временный характер и она может вернуться.