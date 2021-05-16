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16 мая 16:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
15:09
Шоу-бизнес
Тимати выгнал сразу двух участниц из шоу «Холостяк»
15:05
Общество
Глава РАН назвал причину падения качества подготовки выпускников вузов в РФ
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Михаил Жигалов оценил талант ушедшей из «Современника» Ольги Дроздовой

Шоу-бизнес
Михаил Жигалов оценил талант ушедшей из «Современника» Ольги Дроздовой
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Актриса Ольга Дроздова ушла из «Современника» после 32 лет работы в театре. Об этом сообщил ее муж, актер Дмитрий Певцов. Заслуженный артист, актер театра, кино и дубляжа Михаил Жигалов в комментарии ФАН оценил талант ушедшей из «Современника» Дроздовой.

Сегодня любимец театральной публики не играет в основном составе московского драмтеатра. Теперь Жигалов выступает на сцене «Современника» в качестве приглашенного гостя, а потому о жизни внутри учреждения не особо распространяется.

«Я давно в труппе «Современника» уже не состою, я там просто как приглашенный артист работаю. Сейчас не имею возможности, знаний, права говорить о том, что происходит в театре», — говорит Жигалов.

Но, по всей вероятности, об уходе из театра Ольги Дроздовой он все же слышал. Ведь это одна из главных новостей театральной богемы страны.

Михаил Жигалов оценил талант ушедшей из «Современника» Ольги Дроздовой
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

За многолетнюю карьеру Михаил Жигалов сыграл огромное количество ролей в театре и кино, узнал немало талантливых артистов. Знаком он и с творчеством Дроздовой.  

«Ну что, хорошая актриса, что я могу здесь сказать, ничего другого», — кратко отметил актер.

Решение Дроздовой покинуть «Современник» шокировало не только поклонников, но и многих ее коллег. Не все согласились с причиной, которую указал ее супруг в соцсетях. Так, актер, журналист, блогер Станислав Садальский уверен, что уход артистки связан со «специфической ситуацией», сложившейся в театре. А вот народная артистка СССР Инна Чурикова и вовсе предположила, что такое решение Дроздовой носит временный характер и она может вернуться.    

театр современник дроздова жигалов
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Все новости / Шоу-бизнес / Михаил Жигалов оценил талант ушедшей из «Современника» Ольги Дроздовой
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