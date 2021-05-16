Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой

Москва, 16 мая. Известный актер театра и кино Гела Месхи в 2019 году развелся с коллегой Екатериной Климовой после четырех лет брака. После разрыва они сохранили теплые отношения ради дочки Беллы.

После развода бывшие супруги тщательно охраняют личную жизнь. Однако время от времени в киношной тусовке появляются слухи, что пара вновь сошлась. На воссоединение намекает и сама Екатерина Климова. Актриса два года находится в статусе свободной женщины, однако недавно в беседе с журналистами, призналась, что у нее есть «свой мужчина».

«Чужим мужчинам не стоит за мной ухаживать», — заявила артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Имя этого «своего мужчины» она раскрывать не спешит. Однако многие поклонники уверены, что звезда имела в виду именно Гелу Месхи. Бывших супругов неоднократно видели вместе после развода, а в последнее время Месхи сопровождает экс-супруги и на мероприятиях. Даже в киношной тусовке считают, что актер вернулся в семью. Сам Гела лукаво улыбается на все расспросы журналистов о Климовой.

«Замечательно все. Я чувствую себя в безопасности. Все живы, здоровы. У всех все хорошо», — ответил Месхи на вопрос о бывшей жене.

Недавно Екатерина Климова призналась, что очень любит проводить время в казино. Звезда фильма «Мы из будущего» настолько азартна, что готова спускать все свои деньги до последней копейки.