Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 14:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:30
Общество
Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
Все новости
16 мая 14:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:30
Общество
Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
Все новости

Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой

Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 16 мая. Известный актер театра и кино Гела Месхи в 2019 году развелся с коллегой Екатериной Климовой после четырех лет брака. После разрыва они сохранили теплые отношения ради дочки Беллы.

После развода бывшие супруги тщательно охраняют личную жизнь. Однако время от времени в киношной тусовке появляются слухи, что пара вновь сошлась. На воссоединение намекает и сама Екатерина Климова. Актриса два года находится в статусе свободной женщины, однако недавно в беседе с журналистами, призналась, что у нее есть «свой мужчина».

«Чужим мужчинам не стоит за мной ухаживать», — заявила артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Имя этого «своего мужчины» она раскрывать не спешит. Однако многие поклонники уверены, что звезда имела в виду именно Гелу Месхи. Бывших супругов неоднократно видели вместе после развода, а в последнее время Месхи сопровождает экс-супруги и на мероприятиях. Даже в киношной тусовке считают, что актер вернулся в семью. Сам Гела лукаво улыбается на все расспросы журналистов о Климовой.

«Замечательно все. Я чувствую себя в безопасности. Все живы, здоровы. У всех все хорошо», — ответил Месхи на вопрос о бывшей жене.

Недавно Екатерина Климова призналась, что очень любит проводить время в казино. Звезда фильма «Мы из будущего» настолько азартна, что готова спускать все свои деньги до последней копейки.

актер отношения климова гела месхи
Комментировать
Самое популярное
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 187680 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 71888 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 70127 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Общество 42351 13 мая 2021
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 30928 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Шоу-бизнес / Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
Рейтинг@Mail.ru