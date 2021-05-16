Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках

Москва, 16 мая. Телеведущая Елена Малышева дезинформирует россиян, выразил мнение депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Академик РАН прокомментировал слова Малышевой о том, что маски не обеспечивают безопасности от угрозы распространения инфекций. По словам Онищенко, средства индивидуальной защиты справляются со своей основной задачей.

«Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. То, что это защищает, это очевидно. Елена Малышева дезинформирует людей», — заявил он в комментарии URA.RU.

При этом Геннадий Онищенко отметил, что защиты на 100% обеспечит ни одно средство. Однако это не отменяет эффективности масок. Так, в Италии распространение коронавируса удалось сдержать при помощи мер гигиены и обязательного ношения масок, рассказал парламентарий.

Меры борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, установленные Роспотребнадзором, необходимо соблюдать. В частности, носить средства индивидуальной защиты, отметил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, академик Александр Гинцбург.