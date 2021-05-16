Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве

Москва, 16 мая. Экс-советник президента США Сюзанна Масси посетила 9 Мая московский парад Победы в роли неофициального гостя.

Телеканал НТВ сообщил, что Масси привезли к трибуне у мавзолея. Дама не попала в кадры праздничной трансляции, а российская пресса тоже не заметила присутствие легенды мировой политики.

Масси в беседе с журналистами телеканала призналась, что ей приятно видеть вместе послов Германии и России. Как отметили сотрудники НТВ, тайный визит бывшей советницы американского президента очень сильно удивит Белый дом.

Ранее Сюзанна Масси рассказала, почему США видят в России врага. По ее словам, Вашингтону всегда требовался внешний соперник для продвижения своих интересов.