Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах

Махачкала, 16 мая. Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев выступил за усиление мер безопасности в школах, но не видит необходимости в вооруженных охранниках. Оснащение тревожными кнопками и рамками металлоискателей достаточно, считает он.

«По моему личному мнению, в образовательных организациях не следует ставить сотрудников безопасности или охранников на входе с огнестрельным оружием. Все же там дети, бывает и человеческий фактор», — выразил свое мнение Бучаев в эфире РГВК «Дагестан».

Министр сообщил, что в день трагедии в казанской гимназии №175, где погибли девять человек, во все учебные заведения Дагестана и в муниципальные управления образования были направлены письма с методическими рекомендациями по обеспечению дополнительных мер безопасности в образовательных организациях. Кроме того, соответствующие вопросы будут обсуждаться на предстоящем заседании республиканской антитеррористической комиссии.

Бучаев отметил необходимость усиления мер безопасности в школах. Для этого, по его мнению, необходимо в полной мере реализовать предусмотренный законом инструментарий.

«Все образовательные организации обязаны иметь паспорт безопасности, который предписывает установку тревожных кнопок и иных средств защиты. Этих мер будет достаточно, если они будут реализованы всеми учреждениями образования в полной мере. При этом будут усилены меры. Рассматриваются вопросы установки на входе в школы рамок металлоискателей и средств видеонаблюдения, доведения до конца установки тревожных кнопок, после срабатывания которых вневедомственная охрана прибывает на территорию образовательной организации в считанные минуты. Сейчас весь этот комплекс мер будет доводиться до ума», — рассказал глава минобрнауки Дагестана.

Ранее ФАН сообщал, что власти Татарстана организуют комплексную проверку всех граждан, владеющих оружием. Эта мера связана с трагедией, произошедшей в Казани 11 мая.