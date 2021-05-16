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Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
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Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
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Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах

Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
пресс-служба администрации Фрунзенского района  / 

Махачкала, 16 мая. Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев выступил за усиление мер безопасности в школах, но не видит необходимости в вооруженных охранниках. Оснащение тревожными кнопками и рамками металлоискателей достаточно, считает он.

«По моему личному мнению, в образовательных организациях не следует ставить сотрудников безопасности или охранников на входе с огнестрельным оружием. Все же там дети, бывает и человеческий фактор», — выразил свое мнение Бучаев в эфире РГВК «Дагестан».

Министр сообщил, что в день трагедии в казанской гимназии №175, где погибли девять человек, во все учебные заведения Дагестана и в муниципальные управления образования были направлены письма с методическими рекомендациями по обеспечению дополнительных мер безопасности в образовательных организациях. Кроме того, соответствующие вопросы будут обсуждаться на предстоящем заседании республиканской антитеррористической комиссии.

Бучаев отметил необходимость усиления мер безопасности в школах. Для этого, по его мнению, необходимо в полной мере реализовать предусмотренный законом инструментарий.

«Все образовательные организации обязаны иметь паспорт безопасности, который предписывает установку тревожных кнопок и иных средств защиты. Этих мер будет достаточно, если они будут реализованы всеми учреждениями образования в полной мере. При этом будут усилены меры. Рассматриваются вопросы установки на входе в школы рамок металлоискателей и средств видеонаблюдения, доведения до конца установки тревожных кнопок, после срабатывания которых вневедомственная охрана прибывает на территорию образовательной организации в считанные минуты. Сейчас весь этот комплекс мер будет доводиться до ума», — рассказал глава минобрнауки Дагестана.

Ранее ФАН сообщал, что власти Татарстана организуют комплексную проверку всех граждан, владеющих оружием. Эта мера связана с трагедией, произошедшей в Казани 11 мая.

россия дагестан гимназия 175 трагедия в казани
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