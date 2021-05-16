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14:30
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Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
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Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая

Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
Кадр из фильма «Турист»  /  Prnt scrn

Москва, 16 мая. Российскому зрителю покажут художественный фильм о деятельности инструкторов из РФ в Центральноафриканской Республике.

Премьера в России состоится на телеканале НТВ. В среду, 19 мая, кино запустят в эфир и его смогут посмотреть все желающие.

Фильм стал первой творческой совместной работой РФ и ЦАР. Главный герой картины — российский офицер с позывным Турист. Он прибыл в республику в составе группы инструкторов для подготовки вооруженных сил (FACA).

Молодой человек не рассчитывал на то, что ему придется взять в руки оружие. Однако конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) предпринял попытку государственного переворота. В итоге герою приходится встать на защиту мирного населения.

Мировая премьера «Туриста» прошла в столице Центральноафриканской Республики. В пятницу, 14 мая, на стадионе Банги собрались от 10 до 20 тысяч человек. Людям раздали флаеры и футболки с изображением постера к фильму.

Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
Федеральное агентство новостей  / 

Кинокартину представили ее создатели. Перед началом сеанса выступил исполнительный продюсер Генрих Кен. Он рассказал, что работа протекала в тяжелых условиях. Однако всю съемочную группу восхищала самоотдача центральноафриканских артистов.

День премьеры не ограничился только показом фильма. В ЦАР прибыли президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов и актеры «Туриста». Они провели встречу с местной молодежью.

Кроме того, в Банги прошла пресс-конференция на тему «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам». Шугалей и Иванов выступили в качестве ее ведущих. Они отметили, что выбор такой темы обусловлен работой иностранных СМИ, направленной на дестабилизацию ситуации в республике.

Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
Федеральное агентство новостей  / Александр Васильев

На это обратил внимание и Кен. Он подчеркнул, что одна из задач, которую ставили перед собой создатели «Туриста», — показ истины. Кинематографисты хотели максимально честно продемонстрировать, что на самом деле происходит в ЦАР.

Шугалей также выступил на стадионе перед премьерой фильма. Он подчеркнул, что картина должна объединить центральноафриканский народ и показать, как важно вместе противостоять угрозам. Слова социолога подтверждает прошедший межконфессиональный круглый стол «Мир вашему дому».

Его участники, которые исповедуют разные религии, подтвердили, что в основе любого диалога должны лежать взаимное уважение и дружба. Премьера «Туриста» стала настоящим праздником. А по традиции любое центральноафриканское торжество заканчивается салютом. После просмотра фильма организаторы мероприятия устроили грандиозный фейерверк.

Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
Федеральное агентство новостей  / 

Показы «Туриста» продлятся на стадионе Банги вплоть до 20 мая. В этот период все местные жители смогут абсолютно бесплатно посмотреть кино. Накануне, 15 мая, зрителей собралось еще больше, чем в первый день: спортивный комплекс, рассчитанный на 50 тысяч мест, почти весь был заполнен. Для такого внимания со стороны центральноафриканцев есть несколько причин.

В кино показали события, которые совсем недавно происходили в стране. Только в декабре прошлого года экс-президент Франсуа Бозизе заручился поддержкой боевиков и предпринял попытку государственного переворота. Российские инструкторы обеспечили высокий уровень подготовки FACA, и армия разгромила бандформирования. Кроме того, фильм стал первым в истории ЦАР, который дублировали на государственный язык — санго.

Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
Федеральное агентство новостей  / 

турист нтв цар
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