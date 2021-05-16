Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая

Москва, 16 мая. Российскому зрителю покажут художественный фильм о деятельности инструкторов из РФ в Центральноафриканской Республике.

Премьера в России состоится на телеканале НТВ. В среду, 19 мая, кино запустят в эфир и его смогут посмотреть все желающие.

Фильм стал первой творческой совместной работой РФ и ЦАР. Главный герой картины — российский офицер с позывным Турист. Он прибыл в республику в составе группы инструкторов для подготовки вооруженных сил (FACA).

Молодой человек не рассчитывал на то, что ему придется взять в руки оружие. Однако конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) предпринял попытку государственного переворота. В итоге герою приходится встать на защиту мирного населения.

Мировая премьера «Туриста» прошла в столице Центральноафриканской Республики. В пятницу, 14 мая, на стадионе Банги собрались от 10 до 20 тысяч человек. Людям раздали флаеры и футболки с изображением постера к фильму.

Федеральное агентство новостей /

Кинокартину представили ее создатели. Перед началом сеанса выступил исполнительный продюсер Генрих Кен. Он рассказал, что работа протекала в тяжелых условиях. Однако всю съемочную группу восхищала самоотдача центральноафриканских артистов.

День премьеры не ограничился только показом фильма. В ЦАР прибыли президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов и актеры «Туриста». Они провели встречу с местной молодежью.

Кроме того, в Банги прошла пресс-конференция на тему «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам». Шугалей и Иванов выступили в качестве ее ведущих. Они отметили, что выбор такой темы обусловлен работой иностранных СМИ, направленной на дестабилизацию ситуации в республике.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

На это обратил внимание и Кен. Он подчеркнул, что одна из задач, которую ставили перед собой создатели «Туриста», — показ истины. Кинематографисты хотели максимально честно продемонстрировать, что на самом деле происходит в ЦАР.

Шугалей также выступил на стадионе перед премьерой фильма. Он подчеркнул, что картина должна объединить центральноафриканский народ и показать, как важно вместе противостоять угрозам. Слова социолога подтверждает прошедший межконфессиональный круглый стол «Мир вашему дому».

Его участники, которые исповедуют разные религии, подтвердили, что в основе любого диалога должны лежать взаимное уважение и дружба. Премьера «Туриста» стала настоящим праздником. А по традиции любое центральноафриканское торжество заканчивается салютом. После просмотра фильма организаторы мероприятия устроили грандиозный фейерверк.

Федеральное агентство новостей /

Показы «Туриста» продлятся на стадионе Банги вплоть до 20 мая. В этот период все местные жители смогут абсолютно бесплатно посмотреть кино. Накануне, 15 мая, зрителей собралось еще больше, чем в первый день: спортивный комплекс, рассчитанный на 50 тысяч мест, почти весь был заполнен. Для такого внимания со стороны центральноафриканцев есть несколько причин.

В кино показали события, которые совсем недавно происходили в стране. Только в декабре прошлого года экс-президент Франсуа Бозизе заручился поддержкой боевиков и предпринял попытку государственного переворота. Российские инструкторы обеспечили высокий уровень подготовки FACA, и армия разгромила бандформирования. Кроме того, фильм стал первым в истории ЦАР, который дублировали на государственный язык — санго.