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Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
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16 мая 14:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:30
Общество
Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
Все новости

Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию

Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Сыктывкар, 16 мая. Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер этапирован в колонию. Где именно он будет отбывать наказание, пока не сообщается.

Сыктывкарский городской суд в апреле признал Гайзера виновным в превышении должностных полномочий по делу о хищении земли.

Уголовное дело в отношении экс-главы Коми рассматривалось с декабря по апрель. Верховный суд Коми в ближайшее время рассмотрит жалобу защиты Гайзера на приговор Сыктывкарского горсуда. Дата рассмотрения еще не назначена.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима.

Петербургский суд вынес приговор налоговому инспектору, обвиняемому в получении взятки, сообщал ФАН. Подсудимый должен выплатить штраф в размере 515 тыс. рублей.

коми гайзер фнс
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