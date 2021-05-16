Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию

Сыктывкар, 16 мая. Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер этапирован в колонию. Где именно он будет отбывать наказание, пока не сообщается.

Сыктывкарский городской суд в апреле признал Гайзера виновным в превышении должностных полномочий по делу о хищении земли.

Уголовное дело в отношении экс-главы Коми рассматривалось с декабря по апрель. Верховный суд Коми в ближайшее время рассмотрит жалобу защиты Гайзера на приговор Сыктывкарского горсуда. Дата рассмотрения еще не назначена.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима.

Петербургский суд вынес приговор налоговому инспектору, обвиняемому в получении взятки, сообщал ФАН. Подсудимый должен выплатить штраф в размере 515 тыс. рублей.