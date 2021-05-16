Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов

Тунис, 16 мая. Власти страны на текущей неделе начнут технические переговоры с Международным валютным фондом, касающиеся получения ссуды в размере 4 миллиардов долларов США.

«Начатые 1 мая переговоры с Тунисом все еще продолжаются. До сих пор не согласована ни сумма займа, ни дата завершения ее обсуждения», — заявил ранее представитель МВФ Джерри Райс.

Примечательно, что размер запрашиваемой Тунисом ссуды является самым высоким с момента обретения независимости. В случае, если международные доноры одобрят ее выделение, североафриканское государство обязуется провести ряд экономических реформ.

Граждане Туниса скептически относятся к такой политике властей, так как предусмотренные в соглашении с МВФ перемены предполагают отмену государственных субсидий на основные продукты и сокращение статьи заработной платы в бюджете на 15%.

Многие экономисты полагают, что республика, получив ссуду в обмен на выполнение условий ВМФ, станет зависимой от международных доноров и надолго увязнет в иностранных долгах.

Поддержку переговорам с Международным валютным фондом выразил Вашингтон, о чем несколькими днями ранее заявила вице-президент США Камала Харрис во время телефонного разговора с президентом Туниса Каисом Саидом.