Курбан Омаров и его дочь почти три часа не могли выбраться из леса

Москва, 16 мая. Муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров рассказал, как застрял в лесу с пятилетней дочерью Теоной.

Подробностями семейных приключений супруг телеведущей поделился на своей странице в Instagram. Он решил устроить дочери сюрприз и повез ее на квадроцикле на карьер, чтобы пожарить сосиски.

«Думал, сейчас возьму Теону на часик, сгоняю пожарить сосиски и вернусь. Но дождь и поваленные деревья изменили наши планы», — поделился Омаров.

Обычно дорога от карьера до дома занимала у бизнесмена около десяти минут, но на этот раз погода нарушила все планы. Из-за поваленных деревьев муж Бородиной и его дочь около трех часов не могли выбраться из леса.

В результате Омарову пришлось освобождать себе путь с помощью небольшого топорика. Зато его дочь, похоже, совсем не расстроилась и даже успела хорошо выспаться в хвойном лесу.

Поклонники подозревают, что в отношениях Бородиной и ее мужа в последнее время не все гладко. Некоторые фанаты думают, что Омаров даже успел развестись с супругой. На такие подозрения подписчиков навели кадры, опубликованные бизнесменом в соцсети.