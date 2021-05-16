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14:30
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Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
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Курбан Омаров и его дочь почти три часа не могли выбраться из леса

Шоу-бизнес
Курбан Омаров и его дочь почти три часа не могли выбраться из леса
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 16 мая. Муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров рассказал, как застрял в лесу с пятилетней дочерью Теоной.

Подробностями семейных приключений супруг телеведущей поделился на своей странице в Instagram. Он решил устроить дочери сюрприз и повез ее на квадроцикле на карьер, чтобы пожарить сосиски.

«Думал, сейчас возьму Теону на часик, сгоняю пожарить сосиски и вернусь. Но дождь и поваленные деревья изменили наши планы», — поделился Омаров.

Обычно дорога от карьера до дома занимала у бизнесмена около десяти минут, но на этот раз погода нарушила все планы. Из-за поваленных деревьев муж Бородиной и его дочь около трех часов не могли выбраться из леса.

В результате Омарову пришлось освобождать себе путь с помощью небольшого топорика. Зато его дочь, похоже, совсем не расстроилась и даже успела хорошо выспаться в хвойном лесу.

Поклонники подозревают, что в отношениях Бородиной и ее мужа в последнее время не все гладко. Некоторые фанаты думают, что Омаров даже успел развестись с супругой. На такие подозрения подписчиков навели кадры, опубликованные бизнесменом в соцсети.

звезды бородина омаров
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Все новости / Шоу-бизнес / Курбан Омаров и его дочь почти три часа не могли выбраться из леса
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