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новостей
14:30
Общество
Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
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Астрологи назвали знаки зодиака, которые будут отвратительными мужьями

Наука
Астрологи назвали знаки зодиака, которые будут отвратительными мужьями
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 16 мая. Многие астрологи считают, что есть мужчины, которым не суждено стать хорошими супругами. Эксперты назвали пять знаков зодиака, не приспособленных к семейной жизни.

Крепость союза зависит не только от характеров партнеров и их готовности к общему быту. Большую роль играет совместимость знаков зодиака, уверены астрологии. По их мнению, есть мужчины, готовые любить другого человека, но есть и такие, кто зациклен исключительно на себе.

Так, мужчины-Стрельцы обожают свою независимость. Приключения и веселье они вряд ли согласятся променять на тихую домашнюю гавань. Длительные отношения часто пугают представителей этого знака, поэтому они не спешат под венец.

Сложно расстаться со своим образом жизни и Водолеям. Они настоящие одинокие волки, ценящие простор и свободу для своих шалостей. Женщине потребуется немало сил и времени, чтобы затащить представителя этого знака в ЗАГС. Если же это чудо произошло, стоит быть готовой к тому, что муж-Водолей всячески будет стараться «сбежать» из дома. Они с трудом приспосабливаются к семейной жизни, поэтому будут допоздна задерживаться на работе или часто встречаться с друзьями.

Эгоистичные Львы одержимы только собой. Мужчины, родившиеся под этим созвездием, любят жертвенность — когда партнерша готова сделать все, чтобы удовлетворить их желания. Кроме того, Львы очень требовательны к своей половинке, ведь она должна быть лучшей из лучших.

Мужчины-Тельцы очень хладнокровны и расчетливы. Как правило, в постели они предпочитают пассивность, поэтому партнерше придется стараться, чтобы его удовлетворять, а не наоборот. Если первая ночь не впечатлит представителя этого знака, то он, скорее всего, больше никогда не позвонит.

Близнецы не отличаются верностью. Как главные ценители женской красоты они обожают флирт и могут частенько изменять. Астрологи предупреждают, что перед браком с ними стоит подумать дважды. Как пишет Пятый канал, затащить домой загулявшего Близнеца будет тяжело.

Ранее известный астролог Василиса Володина, принимавшая участие в шоу «Давай поженимся!», опубликовала прогноз на май для россиян. Эксперт поделилась пугающим предсказанием.

свадьба астрология брак отношения знаки зодиака
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