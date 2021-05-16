Астрологи назвали знаки зодиака, которые будут отвратительными мужьями

Москва, 16 мая. Многие астрологи считают, что есть мужчины, которым не суждено стать хорошими супругами. Эксперты назвали пять знаков зодиака, не приспособленных к семейной жизни.

Крепость союза зависит не только от характеров партнеров и их готовности к общему быту. Большую роль играет совместимость знаков зодиака, уверены астрологии. По их мнению, есть мужчины, готовые любить другого человека, но есть и такие, кто зациклен исключительно на себе.

Так, мужчины-Стрельцы обожают свою независимость. Приключения и веселье они вряд ли согласятся променять на тихую домашнюю гавань. Длительные отношения часто пугают представителей этого знака, поэтому они не спешат под венец.

Сложно расстаться со своим образом жизни и Водолеям. Они настоящие одинокие волки, ценящие простор и свободу для своих шалостей. Женщине потребуется немало сил и времени, чтобы затащить представителя этого знака в ЗАГС. Если же это чудо произошло, стоит быть готовой к тому, что муж-Водолей всячески будет стараться «сбежать» из дома. Они с трудом приспосабливаются к семейной жизни, поэтому будут допоздна задерживаться на работе или часто встречаться с друзьями.

Эгоистичные Львы одержимы только собой. Мужчины, родившиеся под этим созвездием, любят жертвенность — когда партнерша готова сделать все, чтобы удовлетворить их желания. Кроме того, Львы очень требовательны к своей половинке, ведь она должна быть лучшей из лучших.

Мужчины-Тельцы очень хладнокровны и расчетливы. Как правило, в постели они предпочитают пассивность, поэтому партнерше придется стараться, чтобы его удовлетворять, а не наоборот. Если первая ночь не впечатлит представителя этого знака, то он, скорее всего, больше никогда не позвонит.

Близнецы не отличаются верностью. Как главные ценители женской красоты они обожают флирт и могут частенько изменять. Астрологи предупреждают, что перед браком с ними стоит подумать дважды. Как пишет Пятый канал, затащить домой загулявшего Близнеца будет тяжело.

Ранее известный астролог Василиса Володина, принимавшая участие в шоу «Давай поженимся!», опубликовала прогноз на май для россиян. Эксперт поделилась пугающим предсказанием.