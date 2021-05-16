Путин обратился к участникам XXIX Международных образовательных чтений

Москва, 16 мая. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников XXIX Международных образовательных чтений, посвященных персоне новгородского князя Александра Невского.

Обращение Путина опубликовали на официальном сайте Кремля 16 мая. Российский лидер отметил, что мероприятие ежегодно освещает наиболее значимые и актуальные вопросы просветительства и воспитания.

Путин отметил глубокую символичность того, что чтения посвящены Александру Невскому. По утверждению президента, Невский был настоящим патриотом, исполненным «сыновней любви» к отечеству.

Ранее Путин пожелал удачи участникам XV Международного турнира по дзюдо среди армии и полиции.