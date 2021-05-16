Арабский валютный фонд предсказал рост экономики Ливии в 2021 и 2022 годах

Абу-Даби, 16 мая. Арабский валютный фонд (AMF) ожидает, что ливийская экономика достигнет реального роста в течение 2021 и 2022 годов ввиду постепенного решения ряда политических и экономических проблем. Согласно прогнозу, подъему поспособствуют улучшение условий жизни в стране и принятие реформы, поддерживающей унификацию обменного курса.

В расчет берется и возвращение страны к нефтедобыче, которая может увеличиться до 1,2 миллиона баррелей в текущем 2021 году и до 1,4 миллиона — в течение 2022-го.

Ожидаемые положительные сдвиги в стимулировании экономической активности и поддержке условий занятости в течение следующих двух лет приведут к увеличению темпов роста экономики и снижению уровня безработицы, говорится в отчете AMF.

Наиболее важными условиями для стабильного экономического роста в Ливии являются, согласно исследованию Фонда, объединение суверенных институтов и улучшение условий жизни, повышение производственного и экспортного потенциала нефтяного сектора, переоценка политики занятости в государственном секторе, рационализация бюджетных расходов, особенно по статье заработной платы, и реформирование системы поддержек и субсидий.

Факторы, влияющие на ливийскую экономику

Касательно исследования за 2020 год эксперты AMF заключили, что ливийская экономика пострадала от спада международной коммерческой активности и снижения мировых цен на нефть из-за пандемии COVID-19, а также от последствий неблагоприятных внутренних условий, которые ограничили способность страны продолжать добычу сырой нефти и привели к снижению государственных доходов и общего уровня спроса. Согласно отчету, производство в нефтяном секторе сократилось на 61%, а его деятельность в целом— на 26%.

«Ввиду того, что добыча и экспорт нефти, которая является основным источником иностранной валюты, были приостановлены более чем на восемь месяцев, что привело к резкому сокращению доходов от ее продажи и имело отрицательное воздействие на валютные резервы, обменный курс ливийского динара по отношению к иностранным валютам испытал на себе большое давление», — говорится в отчете AMF.

Фонд указал, что это давление привело к увеличению цен на внутренних рынках и росту уровня инфляции до 8% впервые с начала программы экономических реформ, запущенной в сентябре 2018 года.

В результате Центральный банк Ливии принял в конце 2020 года решение утвердить обменный курс динара в соотношении 1СДР= 0,1556LD, или 4,48 динара за доллар США, начиная с 3 января 2021 года.

В целом Арабский валютный фонд ожидает в течение 2021 и 2022 годов относительное снижение уровня инфляции в Ливии при условии улучшения внутренних условий и постепенного увеличения добычи нефти до тех объемов, которых страна достигала в период до 2011 года.