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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:30
Общество
Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
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Биткоин может перейти к затяжному падению после высказываний Илона Маска

Экономика
Биткоин может перейти к затяжному падению после высказываний Илона Маска
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 мая. Недавнее ослабление биткоина подтолкнуло аналитиков спрогнозировать динамику цифровой монеты в ближайшем будущем.

Биткоин значительно подешевел за последние несколько дней. Это произошло на фоне заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Бизнесмен сообщил, что временно прекращает продажи электромобилей компании за криптовалюту. Он объяснил это серьезным экологическим ущербом от майнинга цифровых монет, пишет РБК.

По словам СЕО криптобиржи cryptorg.exchange Андрея Подоляна, на ослабление криптовалюты, помимо слов Маска, также повлияли заявление основателя Ethereum Виталика Бутерина и падение активности на американской бирже. По мнению главного аналитика Bestchange.ru Никиты Зуборева, если биткоин остановится на уровне 51–52 тысячи долларов, криптовалюта может продолжить падение.

Аналитик AMarkets Артем Деев ранее сообщил, что сложно предсказать дальнейшую динамику курса биткоина, однако не исключено, что рынок криптовалюты столкнется с серьезным обвалом.

маск криптовалюта биткоин
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Все новости / Экономика / Биткоин может перейти к затяжному падению после высказываний Илона Маска
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