Биткоин может перейти к затяжному падению после высказываний Илона Маска

Москва, 16 мая. Недавнее ослабление биткоина подтолкнуло аналитиков спрогнозировать динамику цифровой монеты в ближайшем будущем.

Биткоин значительно подешевел за последние несколько дней. Это произошло на фоне заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Бизнесмен сообщил, что временно прекращает продажи электромобилей компании за криптовалюту. Он объяснил это серьезным экологическим ущербом от майнинга цифровых монет, пишет РБК.

По словам СЕО криптобиржи cryptorg.exchange Андрея Подоляна, на ослабление криптовалюты, помимо слов Маска, также повлияли заявление основателя Ethereum Виталика Бутерина и падение активности на американской бирже. По мнению главного аналитика Bestchange.ru Никиты Зуборева, если биткоин остановится на уровне 51–52 тысячи долларов, криптовалюта может продолжить падение.

Аналитик AMarkets Артем Деев ранее сообщил, что сложно предсказать дальнейшую динамику курса биткоина, однако не исключено, что рынок криптовалюты столкнется с серьезным обвалом.