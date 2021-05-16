Объем разлившейся в Коми и НАО нефтесодержащей жидкости увеличился до 90 тонн

Сыктывкар, 16 мая. Изначально объем вылившегося в результате аварии на нефтесборном коллекторе концентрата оценивали в 6-7 тонн. Вскоре эта цифра увеличилась до 90 тонн. Возбуждено уголовное дело.

Специалисты оценили объем нефтесодержащей жидкости, попавшей на почву и в реку Колву на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми в ходе ЧП на нефтесборном коллекторе.

По данным администрации города Усинска, вытекло 90 тонн жидкости, большая часть которой разлилась по поверхности около места аварии. Около 9 тонн нефтепродуктов попало в реку Колву.

Разгерметизацию напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти зафиксировали вечером 11 мая. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По данному факту СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.