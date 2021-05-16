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Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
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Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
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Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
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Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
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Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
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14:05
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14:03
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Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
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Объем разлившейся в Коми и НАО нефтесодержащей жидкости увеличился до 90 тонн

  /   Обновлено: 16 мая 2021 14:15
Происшествия
Объем разлившейся в Коми и НАО нефтесодержащей жидкости увеличился до 90 тонн
adm-nao.ru  /  Администрация Ненецкого автономного округа

Сыктывкар, 16 мая. Изначально объем вылившегося в результате аварии на нефтесборном коллекторе концентрата оценивали в 6-7 тонн. Вскоре эта цифра увеличилась до 90 тонн. Возбуждено уголовное дело.

Специалисты оценили объем нефтесодержащей жидкости, попавшей на почву и в реку Колву на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми в ходе ЧП на нефтесборном коллекторе.

По данным администрации города Усинска, вытекло 90 тонн жидкости, большая часть которой разлилась по поверхности около места аварии. Около 9 тонн нефтепродуктов попало в реку Колву.

Разгерметизацию напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти зафиксировали вечером 11 мая. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По данному факту СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

нефть коми разлив нао колва
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