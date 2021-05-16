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14:30
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14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
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Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
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Китай все больше интересуется проектом «Сила Сибири — 2»

Экономика
Китай все больше интересуется проектом «Сила Сибири — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 16 мая. Китайские партнеры заинтересованы в поставках газа из России. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Китай и страны Азии могут заключить контракт с российской стороной на строительство газопровода «Сила Сибири-2» или «Союз-Восток». В субботу правительство утвердило генеральную схему развития газовой отрасли РФ до 2035 года, сообщает РИА Новости Крым.

Одной из главных задач является расширение поставок газа на внешний рынок. Эксперт отметил, что проект позволит нарастить объемы экспорта природного газа, даже если Евросоюз разорвет «Зеленую сделку» и откажется от потребления углеводородов.

Кроме того, Пекин опасается давления со стороны Вашингтона в силу санкций. Поставки через Ближний Восток или даже Центральную Азию могут оказаться в зоне риска, например, если в Туркмении случится дестабилизация. Китай не исключает, что американцы могут перекрыть поставки через Малаккский пролив, чтобы создать ресурсное голодание.

Поэтому КНР все больше заинтересована в сотрудничестве с Россией. Поднебесная постепенно входит в проект по производству сжиженного природного газа на Ямале и Гыдане и, соответственно, она все больше смотрит в сторону проекта «Сила Сибири-2». Шансы на заключение контракта на строительство очень высоки, считает Юшков.

Кроме того, стратегическая «близорукость» Белого дома может сблизить Москву и Пекин. Санкционная политика Соединенных Штатов привела к сотрудничеству России и Китая не только в дипломатическом, но и в военном и экономическом направлении.

китай крым газ сила сибири-2
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Все новости / Экономика / Китай все больше интересуется проектом «Сила Сибири — 2»
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