Пекин, 16 мая. Китайские партнеры заинтересованы в поставках газа из России. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Китай и страны Азии могут заключить контракт с российской стороной на строительство газопровода «Сила Сибири-2» или «Союз-Восток». В субботу правительство утвердило генеральную схему развития газовой отрасли РФ до 2035 года, сообщает РИА Новости Крым.

Одной из главных задач является расширение поставок газа на внешний рынок. Эксперт отметил, что проект позволит нарастить объемы экспорта природного газа, даже если Евросоюз разорвет «Зеленую сделку» и откажется от потребления углеводородов.

Кроме того, Пекин опасается давления со стороны Вашингтона в силу санкций. Поставки через Ближний Восток или даже Центральную Азию могут оказаться в зоне риска, например, если в Туркмении случится дестабилизация. Китай не исключает, что американцы могут перекрыть поставки через Малаккский пролив, чтобы создать ресурсное голодание.

Поэтому КНР все больше заинтересована в сотрудничестве с Россией. Поднебесная постепенно входит в проект по производству сжиженного природного газа на Ямале и Гыдане и, соответственно, она все больше смотрит в сторону проекта «Сила Сибири-2». Шансы на заключение контракта на строительство очень высоки, считает Юшков.

Кроме того, стратегическая «близорукость» Белого дома может сблизить Москву и Пекин. Санкционная политика Соединенных Штатов привела к сотрудничеству России и Китая не только в дипломатическом, но и в военном и экономическом направлении.