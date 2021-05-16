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новостей
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
15:09
Шоу-бизнес
Тимати выгнал сразу двух участниц из шоу «Холостяк»
15:05
Общество
Глава РАН назвал причину падения качества подготовки выпускников вузов в РФ
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Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане

Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / 

В Афганистане активизировалось подполье «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Как сообщает ABC News, террористы срывают договоренности между боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и правительством.

Трехдневное прекращение огня, объявленное в связи с окончанием большого поста Рамадан, завершилось в воскресенье 16 мая. Режим тишины должен был принести временную передышку в противостоянии между талибами и афганскими войсками. Однако он постоянно нарушался.

«Прекращение огня было нарушено в нескольких случаях и в нескольких точках страны. Исламская Республика Афганистан привержена соблюдению режима прекращения огня, но враги нарушают договоренности», — заявил представитель Министерства обороны Афганистана Фавад Аман.

Военное ведомство объявило о нарушении режима тишины со стороны движения «Талибан». В подтверждение своих слов Фавад Аман напомнил о недавнем теракте.

Атаки террористов

Последний террористический акт случился 14 мая в районе Шакардара в провинции Кабул. Во время пятничной молитвы в мечети Маджид-и-Бакши произошел взрыв. По официальным данным, погибли 12 человек (в числе жертв был имам), еще 20 получили ранения.

Сообщается, что сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), установленное в михрабе. Так называется полукруглая ниша в стене мечети, которая направлена в сторону Каабы в Мекке. Оттуда имам читает молитвы.

Ранее террористический акт произошел 8 мая в кабульской школе Сайид уль-Шухада в районе Дашт-и-Барчи. Там сработали три бомбы. Погибли 63 учащихся, еще 150 получили ранения. В основном это были девочки. Афганские власти обвинили в случившемся талибов. Однако представители движения заявили о своей непричастности и выступили с позицией того, что виноваты террористы ИГ.

«Талибан» должен понимать, что он не сможет достичь своих злых целей с помощью войны. Если они не перестанут убивать людей, то будут жестоко подавлены афганскими силами», — заявил президент Афганистана Ашраф Гани.

Еще одним недавним актом террористической агрессии стало разрушение восьми опор линий электропередач (ЛЭП), из-за чего подача электроэнергии произошла в нескольких провинциях, в числе которых упоминается Кабул. Уничтожение высоковольтных сооружений происходило в течение последних двух недель.

«Уничтожение опор ЛЭП является террористическим актом, и причастные к совершению этого преступления буду наказаны», — заявил представитель полицейского ведомства Сайед Хамид Рошан.

Все теракты власти приписывают движению «Талибан», но талибы свою причастность к последним происшествиям опровергают. Они утверждают, что преступления были совершены боевиками «Исламское государство». Эта группировка уже взяла на себя ответственность за уничтожение ЛЭП.

ИГ в Афганистане

Появление террористического подполья стало заметным еще в прошлом году: 2 августа 2020-го около 18:45 заминированный автомобиль взорвался возле ворот тюрьмы в Джелалабаде. После этого начался штурм здания, завершившийся массовым побегом заключенных.

Как и теперь, афганские власти обвинили в произошедшем талибов. Однако движение «Талибан» свою причастность к преступлению отрицало.

Ответственность за нападение на тюрьму взяла на себя «Вилаят Хорасан» (локальное отделение «Исламского государства» в Афганистане). В подтверждение своих слов террористы этой группировки подробно описали, как происходил штурм.

Нынешняя активизация подполья ИГ проходит на фоне вывода американских войск из Афганистана, который должен завершиться к 11 сентября. В настоящий момент в стране начались ожесточенные перестрелки между афганскими силовиками с террористами.

Правительственные войска при помощи союзников еще отбивают атаки. Однако осенью афганские армейцы останутся без поддержки сил Международной коалиции. И это означает, что они могут начать отступление по всем фронтам.

Появление ИГ в Афганистане влечет за собой риски создания шариатского государства у самых границ одновременно Ирана, Китая и бывших республик СССР (Туркмении, Таджикистана и Узбекистана), что создает угрозу России.

1 Организация запрещена на территории РФ.

иг афганистан талибан
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