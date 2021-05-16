Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане

В Афганистане активизировалось подполье «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Как сообщает ABC News, террористы срывают договоренности между боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и правительством.

Трехдневное прекращение огня, объявленное в связи с окончанием большого поста Рамадан, завершилось в воскресенье 16 мая. Режим тишины должен был принести временную передышку в противостоянии между талибами и афганскими войсками. Однако он постоянно нарушался.

«Прекращение огня было нарушено в нескольких случаях и в нескольких точках страны. Исламская Республика Афганистан привержена соблюдению режима прекращения огня, но враги нарушают договоренности», — заявил представитель Министерства обороны Афганистана Фавад Аман.

Военное ведомство объявило о нарушении режима тишины со стороны движения «Талибан». В подтверждение своих слов Фавад Аман напомнил о недавнем теракте.

Атаки террористов

Последний террористический акт случился 14 мая в районе Шакардара в провинции Кабул. Во время пятничной молитвы в мечети Маджид-и-Бакши произошел взрыв. По официальным данным, погибли 12 человек (в числе жертв был имам), еще 20 получили ранения.

Сообщается, что сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), установленное в михрабе. Так называется полукруглая ниша в стене мечети, которая направлена в сторону Каабы в Мекке. Оттуда имам читает молитвы.

Ранее террористический акт произошел 8 мая в кабульской школе Сайид уль-Шухада в районе Дашт-и-Барчи. Там сработали три бомбы. Погибли 63 учащихся, еще 150 получили ранения. В основном это были девочки. Афганские власти обвинили в случившемся талибов. Однако представители движения заявили о своей непричастности и выступили с позицией того, что виноваты террористы ИГ.

«Талибан» должен понимать, что он не сможет достичь своих злых целей с помощью войны. Если они не перестанут убивать людей, то будут жестоко подавлены афганскими силами», — заявил президент Афганистана Ашраф Гани.

Еще одним недавним актом террористической агрессии стало разрушение восьми опор линий электропередач (ЛЭП), из-за чего подача электроэнергии произошла в нескольких провинциях, в числе которых упоминается Кабул. Уничтожение высоковольтных сооружений происходило в течение последних двух недель.

«Уничтожение опор ЛЭП является террористическим актом, и причастные к совершению этого преступления буду наказаны», — заявил представитель полицейского ведомства Сайед Хамид Рошан.

Все теракты власти приписывают движению «Талибан», но талибы свою причастность к последним происшествиям опровергают. Они утверждают, что преступления были совершены боевиками «Исламское государство». Эта группировка уже взяла на себя ответственность за уничтожение ЛЭП.

ИГ в Афганистане

Появление террористического подполья стало заметным еще в прошлом году: 2 августа 2020-го около 18:45 заминированный автомобиль взорвался возле ворот тюрьмы в Джелалабаде. После этого начался штурм здания, завершившийся массовым побегом заключенных.

Reports about complex attack on Provincial Jail along with missiles launched towards airport #Jalalabad #Nangarhar #Afghanistan pic.twitter.com/6XXlgRU1gk — Dr. Drexluddin Khan Spiveyzai Kayani (Drexy Baba) (@RisboLensky) August 2, 2020

Как и теперь, афганские власти обвинили в произошедшем талибов. Однако движение «Талибан» свою причастность к преступлению отрицало.

Ответственность за нападение на тюрьму взяла на себя «Вилаят Хорасан» (локальное отделение «Исламского государства» в Афганистане). В подтверждение своих слов террористы этой группировки подробно описали, как происходил штурм.

Нынешняя активизация подполья ИГ проходит на фоне вывода американских войск из Афганистана, который должен завершиться к 11 сентября. В настоящий момент в стране начались ожесточенные перестрелки между афганскими силовиками с террористами.

Правительственные войска при помощи союзников еще отбивают атаки. Однако осенью афганские армейцы останутся без поддержки сил Международной коалиции. И это означает, что они могут начать отступление по всем фронтам.

Появление ИГ в Афганистане влечет за собой риски создания шариатского государства у самых границ одновременно Ирана, Китая и бывших республик СССР (Туркмении, Таджикистана и Узбекистана), что создает угрозу России.

1 Организация запрещена на территории РФ.