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новостей
14:30
Общество
Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
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Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
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Ушел из жизни гендиректор «Архангельского тралового флота» Алексей Заплатин

Общество
Ушел из жизни гендиректор «Архангельского тралового флота» Алексей Заплатин
pixabay.com

Архангельск, 16 мая. Гендиректор «Архангельского тралового флота» Алексей Заплатин скоропостижно скончался в столице Поморья в возрасте 61-го года.

Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность. Дата и время проведения похорон будут известны позже.

Алексей Заплатин родился 21 марта 1960 года. Он возглавил «Архангельский траловый флот» в 2014 году и был руководителем организации до последнего дня. Он смог возродить некогда передовое, а на тот момент умирающее предприятие за семь лет работы.

К своему 100-летию, которое праздновали 29 июня 2020 года, АТФ стал одним из передовых рыбопромышленных предприятий Северо-Запада. Кроме того, на заводе начались масштабная модернизация и обновление флота.

Ранее ФАН сообщал, что ушел из жизни военный эксперт Константин Макиенко. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, которое усугубил коронавирус.

флот умер заплатин
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Все новости / Общество / Ушел из жизни гендиректор «Архангельского тралового флота» Алексей Заплатин
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