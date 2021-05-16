Ушел из жизни гендиректор «Архангельского тралового флота» Алексей Заплатин

Архангельск, 16 мая. Гендиректор «Архангельского тралового флота» Алексей Заплатин скоропостижно скончался в столице Поморья в возрасте 61-го года.

Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность. Дата и время проведения похорон будут известны позже.

Алексей Заплатин родился 21 марта 1960 года. Он возглавил «Архангельский траловый флот» в 2014 году и был руководителем организации до последнего дня. Он смог возродить некогда передовое, а на тот момент умирающее предприятие за семь лет работы.

К своему 100-летию, которое праздновали 29 июня 2020 года, АТФ стал одним из передовых рыбопромышленных предприятий Северо-Запада. Кроме того, на заводе начались масштабная модернизация и обновление флота.

Ранее ФАН сообщал, что ушел из жизни военный эксперт Константин Макиенко. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, которое усугубил коронавирус.