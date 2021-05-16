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новостей
14:30
Общество
Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
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Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
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Адвокат Любови Успенской объяснила, почему певица отказывается разводиться с мужем

Шоу-бизнес
Адвокат Любови Успенской объяснила, почему певица отказывается разводиться с мужем
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 16 мая. Адвокат королевы русского шансона Любови Успенской назвала причину, по которой певица до сих пор не развелась со своим мужем, бизнесменом Александром Плаксиным.

Успенская уже много лет не живет с отцом своей дочери Татьяны Плаксиной супружеской жизнью. Официально они все еще состоят в браке, хотя Плаксин проживает в США, а певица большую часть времени проводит в России. Как рассказала адвокат исполнительницы, звезда отказывается разводиться, поскольку переживает, как это скажется на ее 31-летней дочери.

«Они не разведены до сих пор. То, что на поверхности, — это Татьяна, которую бы травмировала эта ситуация», — объяснила юрист.

Татьяна Плаксина

В сфере шоу-бизнеса многие не понимают, почему королева шансона все еще в браке с Плаксиным, ведь она неоднократно жаловалась на унижения и оскорбления с его стороны. Кроме того, Успенская утверждает, что муж всегда жил за ее счет.

«Он 30 лет меня использовал, его не волновало ни мое здоровье, ничего», — рассказала исполнительница в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Супруг Любови Успенской пытался отсудить у нее часть роскошного загородного особняка. Благодаря усилиям адвокатов певица смогла выиграть у мужа в суде.

развод успенская шансон
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Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Любови Успенской объяснила, почему певица отказывается разводиться с мужем
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