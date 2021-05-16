Адвокат Любови Успенской объяснила, почему певица отказывается разводиться с мужем

Москва, 16 мая. Адвокат королевы русского шансона Любови Успенской назвала причину, по которой певица до сих пор не развелась со своим мужем, бизнесменом Александром Плаксиным.

Успенская уже много лет не живет с отцом своей дочери Татьяны Плаксиной супружеской жизнью. Официально они все еще состоят в браке, хотя Плаксин проживает в США, а певица большую часть времени проводит в России. Как рассказала адвокат исполнительницы, звезда отказывается разводиться, поскольку переживает, как это скажется на ее 31-летней дочери.

«Они не разведены до сих пор. То, что на поверхности, — это Татьяна, которую бы травмировала эта ситуация», — объяснила юрист.

В сфере шоу-бизнеса многие не понимают, почему королева шансона все еще в браке с Плаксиным, ведь она неоднократно жаловалась на унижения и оскорбления с его стороны. Кроме того, Успенская утверждает, что муж всегда жил за ее счет.

«Он 30 лет меня использовал, его не волновало ни мое здоровье, ничего», — рассказала исполнительница в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Супруг Любови Успенской пытался отсудить у нее часть роскошного загородного особняка. Благодаря усилиям адвокатов певица смогла выиграть у мужа в суде.